Colombiana con coronavirus descubrió dos nuevos síntomas

Se trata de María Isabel Nieto, exsecretaria privada de Juan Manuel Santos.

Ella ya se recuperó del coronavirus y permanece estable en Estados Unidos.

Asegura que se contagió del virus en medio de una fiesta con amigos en Nueva York.

Ella y su esposo comenzaron a sentir los síntomas cuatro días después y en especial, tenían unas punzadas fuertes en el pecho.

“Los síntomas fueron mucho desaliento, mucha sed, teníamos tos. No presentábamos fiebre, aunque debo admitir que no tuvimos termómetro, nos sentíamos un poco calientes, pero no con esa fiebre que uno siente y sabe que tiene”, describió María Isabel Nieto a Noticias Caracol.

Fue entonces cuando habló de esos nuevos síntomas que no conocía.

“Yo perdí el olfato y el gusto. Eso es muy importante que lo sepan porque es un síntoma que es relativamente nuevo y también un desaliento”, detalló la excónsul de Colombia en Nueva York.

Al final de la entrevista envió un mensaje de aliento a los colombianos:

“Hay esperanza de que el cuerpo se recupera, es muy importante que tengan los cuidados en casa. La gente que se sienta enferma, no solamente no salir, sino que reposen, el cuerpo necesita estar acostado para poderse recuperar”.

