Viral: Pingüinos se pasean libremente por un acuario cerrado tras coronavirus

Una pareja de pingüinos se volvieron viral luego que los videos de sus paseos por el acuario Shedd fueran compartidos a través de redes sociales. Pareja de pingüinos se pasea por acuario cerrado tras coronavirus.

El recinto localizado en la ciudad estadounidense de Chicago se encuentra cerrado por el coronavirus, pero eso no ha impedido a la dupla para disfrutar sus días en el lugar.

"Sin visitantes, los cuidadores se están volviendo creativos en la forma de proporcionar enriquecimiento a los animales, introduciendo nuevas experiencias, actividades, alimentos y más para mantenerlos activos, animarlos a explorar, resolver problemas y expresar comportamientos naturales", sostuvo un vocero del acuario al Washington Post.

Y como hay cuidadores y veterinarios las 24 horas del día en el lugar, pese al cierre por el Covid-19, los pingüinos pasean felices y libremente por los pasillos del acuario.

Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD

While this may be a strange time for us, these days feel normal for animals at Shedd. Our caregivers are constantly providing new experiences for the animals to explore and express their natural behaviors with. Let us know what penguin activities you would like to see! (3/3) pic.twitter.com/ftlow7iPHl

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020