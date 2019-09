Desde la agencia espacial norteamericana están sorprendidos con el descubrimiento. NASA descubre gigante agujero negro que devora 12 lunas por día.

Según los expertos, el agujero en su estructura de alimentación, se organiza de la siguiente manera: desayuno, almuerzo y once/cena.

El agujero negro fue encontrado en la galaxia GSN 069, y fue descubierto por la NASA en días anteriores.

Según la agencia espacial estadounidense, el agujero se alimenta de manera "saludable", ya que no se "salta" las tres comidas del día.

"Este agujero negro está en un plan de alimentación como nunca antes habíamos visto", señaló el astrónomo Giovanni Miniutti. "Este comportamiento es tan inédito que tuvimos que acuñar una nueva expresión para describirlo: 'Erupciones cuasi periódicas de rayos X"".

El agujero negro come una cantidad de materia equivalente a cuatro lunas, y lo hace cada 9 horas.

Los astrónomos señalaron que se encuentra a unos 250 millones de años luz de la Tierra, y contiene aproximadamente 400 mil veces la masa del Sol.

Según el informe de la NASA, todo se realizó desde el Observatorio de rayos XMM-Newton de la ESA. El 24 de diciembre de 2018, detectaron dos ráfagas que llamaron su atención. Miniutti y sus colegas siguieron con las observaciones, y durante los meses enero y febrero, descubrieron 8 ráfagas más, para luego descubrir el agujero.

El coautor de la investigación e integrante del Centro Europeo de Astronomía Espacial en Madrid, Richard Saxton, aseguró que "al combinar datos de estos dos observatorios de rayos X, hemos seguido estos arrebatos periódicos durante al menos 54 días".

"Esto nos da una oportunidad única para presenciar el flujo de materia en un agujero negro supermasivo, que acelera y se ralentiza repetidamente", indicó.

La investigación muestra que durante la emisión de rayos "X", el agujero se vuelve 20 veces más brillante que cuando se encuentra en estado de silencio.

"La temperatura del gas que cae hacia el agujero negro también sube, de aproximadamente medio millón de grados Celsius durante los períodos tranquilos a aproximadamente 1,3 millones durante los arrebatos", indica el informe.

"La temperatura de este último, en tanto, es similar a la del gas que se encuentra alrededor de los agujeros negros supermasivos que crecen más activamente".

La NASA asegura que la temperatura del gas no es normal. "Parece estar demasiado caliente para asociarse con el disco de materia que cae alrededor de los agujeros negros."

Margherita Giustini, integrante del Centro de Astrobiología de la ESA, explicó lo siguiente: "creemos que el origen de la emisión de rayos X es una estrella que el agujero negro ha roto parcial o completamente, y está consumiendo poco a poco".

"Pero en cuanto a las ráfagas repetidas, esta es una historia completamente diferente, cuyo origen necesita ser estudiado con más datos y nuevos modelos teóricos", concluyó.

“This black hole is on a meal plan like we’ve never seen before.” 🥘 Consuming ~4 Moons’ worth of material ~3X a day, a supermassive black hole light years away is giving scientist a unique chance to study the behavior of these mysterious objects. See how: https://t.co/Q1zT3ueaGD pic.twitter.com/CCyX1ozRXd

— NASA (@NASA) September 11, 2019