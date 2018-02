Famoso sitio web porno regala ingreso a plataforma por San Valentín

Aunque muchas páginas web para adultos suelen tener ofertas y planes promocionales para San Valentín, Pornhub está ofreciendo este 14 de febrero el ingreso a su plataforma gratis.

Por medio de sus redes sociales el sitio web anunció que decidió liberar su plataforma, en la foto se lee: “Pornhub quiere ser tu San Valentín. No tarjeta de crédito, No ataduras, Solo Premium gratis”. La campaña va enfocada a todas esas personas que no consiguieron una cita o que no tienen una pareja y que pasarán el día del amor y la amistad por su cuenta.

También aprovecharon para anunciar que lucharán contra los videos ‘Deepfakes’, una nueva tendencia que a través de algoritmos reemplaza las caras de las personas originales del video por caras de celebridades.

De acuerdo con Motherboard, dichos montajes han llegado a pasar por legítimos, generando problemas. Un vocero de la compañía dijo: “No toleramos contenido sin consentimiento en la página y eliminaremos todo en el momento que nos demos cuenta… Esto atenta directamente contra nuestras condiciones de uso como el porno por venganza o cualquier cosa publicada sin permiso”.

