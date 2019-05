Publicidad























































¿Es esto un fantasma que se “coló” en la fotografía de un grupo de amigos en un bar londinense?

Rachel Mckeown se sorprendió al ver las fotos de una fiesta en el bar “Lisboa” que se encuentra en Liverpool y es que de repente se dio cuenta que una de las imágenes había una cara extraña.

La actriz y sus compañeros habían montado una obra de teatro y después decidieron celebrar en este lugar. Pero no fue sino hasta el día siguiente que vio el rostro fantasmal en una de sus fotografías, informó el Echo.

Ella señaló a este portal, “yo solo veía mis fotografías … y me encontré con esta imagen ¿Ven la cara? ¿La que parece embrujada?”.

Mckeown agregó, “la imagen era de un grupo de amigos que habíamos estado bailando. Yo vi la cara, pero no lo reconocí. Al principio traté de averiguar si era la luz, pero no se ve como un reflejo y no creo que había alguien detrás cuando fue tomada. Yo creo en el más allá y creo que la gente puede ver espíritus.”

