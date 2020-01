FOTOS: El hombre que juega con tigres y leones en Instagram

A Lion is a Lion is a Lion... Not pets. I rescued them. I HAVE TO LIVE WITH THEM. I would be in Acapulco by the beach if I knew that they were with their families in Africa and Asia. That's not the case so I have to be here... No son mascotas. Yo tengo que vivir con ellos por que los rescate, pero ojalá estuvieran con sus familias en sus respectivos continentes, así yo regresaría a Acapulco... #behuman #dolano #saveourplanet #savehabitat #savelions

A video posted by Black Jaguar-White Tiger (@blackjaguarwhitetiger) on Nov 8, 2014 at 4:28pm PST