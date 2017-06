¿Negocio redondo? Puso a la venta a su hermana en eBay para conseguirle un "buen novio"

Publicidad





















El hermano de Sammy Maalem, una mujer que vive en Cardiff (Inglaterra), estaba harto de que ella tuviese mala suerte en el amor. Y por esta razón no la inscribió en una página de citas: la puso a la venta en eBay.

Kyle fue el que puso las condiciones para que los hombres accedieran a verse con su hermana: “No extranjeros, no tontos, no hombres casados, no vagabundos ni raros. Debe estar cerca de casa“, se lee en el anuncio. Y tiene razones en poner todos estos requisitos, pues Sammy ha sido engañada, abandonada y ha sufrido otros incidentes desagradables con los hombres.

Por supuesto, ella tiene un “precio de salida”: 50 libras. Su hermano la “vendió” como “una mujer delgada y curvilínea, no es fiestera y fiel que busca un hombre de buen corazón”. Esto enojó a Sammy al principio, pero luego accedió, pues dice que en los últimos dos años que ha pasado sus relaciones no han sido buenas: “Necesito salir con hombres, no con niños. Solo quiero un hombre decente”, afirmó para el tabloide Daily Mirror.

El anuncio, que paradójicamente no tuvo ninguna respuesta, pero él no se rinde: lo ha publicado de nuevo.Ahora este y Sammy esperan “evaluar” a cada hombre que esté interesado en la oferta.