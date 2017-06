Seis espeluznantes historias de gente que jugó con una ouija

Publicidad





























Recientemente, en Estados Unidos se estrenó la película Ouija, que narra la historia de un grupo de amigos que utilizan el famoso juego para contactar a una persona que se suicidó. Desafortunadamente para ellos, al hacerlo liberan a un malvado espíritu que esconde un oscuro secreto.

A continuación, encontrarán seis historias de personas que jugaron con la ouija. Las historias fueron compartidas por usuarios de Reddit. ¿Tienen historias que deseen compartir? Déjenlas en la sección de comentarios.

HISTORIA UNO:

“Tenía una ouija y siempre jugaba con ella. Había un espíritu llamado Paul, dijo que tenía 18 años cuando murió. Falleció en mi pueblo en el siglo XIX y dijo que su mamá lo había matado.

“Comenzó a platicar y a obsesionarse conmigo. Mi iniciales son KLM y siempre las seleccionaba, una y otra vez hasta que yo comenzaba a usar la güija. Comenzó a decirme que su madre estaba en el infierno y que yo tenía que sacarla de ahí. Me dijo que debía encontrar a un sacerdote llamado Logan W. Y que yo era la única persona en la Tierra que lo podía ayudar.

“Un día me dijo que estaría dentro de mí hasta mi muerte.

“Me deshice de la ouija . Las veces que he estado cerca de personas jugando con una de ellas, él está ahí, buscándome. No he vuelto a usar una”.

HISTORIA DOS:

“Tenía 10 años. Le pregunté quién era y me dijo que era mi mamá, quien había muerto dos años antes. Le pregunté si estaba en el cielo y respondió que no. Le pregunté si estaba en el infierno y respondió que sí. Esto me ha atormentado desde entonces”.

HISTORIA TRES:

“Intentamos convocar espíritus en sexto grado y al hacerlo escuchamos a un coro celestial. Nos espantó mucho”.

HISTORIA CUATRO:

“Esto sucedió hace más de un año. Me sentía mal emocionalmente y estaba considerando quitarme la vida.

“Estaba con un grupo de amigos. Habían usado el tablero varias veces y lo consideraban interesante. Honestamente, no creía en sus historias porque yo ya había usado una güija y no había funcionado. Aún así, querían jugar y ahí estaba yo.

Preguntamos si había alguien y nos dijo que sí, preguntamos si había alguien con quien quisiese hablar y me seleccionó a mí. Cuando le preguntamos qué quería decirme, dijo: ‘NO TE MUERAS’. No transcribiré nuestra conversación, pero básicamente me dijo que soy una buena persona y me aseguró que las cosas mejorarían”.

HISTORIA CINCO:

“Mi prometido y yo jugamos en mi casa. Preguntamos con quién hablábamos y nos dijo que se llamaba ‘Moe’. Pregunté: ‘¿Eres demonio, espíritu o ángel?’ y nos dijo. ‘Soy un demonio creado por ustedes’. Preguntamos también: ‘¿Con cuántas personas estás?’ y respondió: ‘Siete’. Le pedí que moviera unos juguetes para saber si era real y respondió: ‘Cierren los ojos’. Después de unos segundos, los abrimos y todos los juguetes de la habitación apuntaban en nuestra dirección“.

HISTORIA SEIS:

“Era la más joven del vecindario, pero recuerdo que todos los chicos se la pasaban jugando con la güija. Siempre hablaban de una ocasión en que los ojos de mi amiga Dawn se pusieron rojos y ella fue poseída. Me asustó muchísimo”.

En la galería verán 15 datos impactantes sobre la güija. Para leer la información de la galería desde un smartphone o tablet, seleccionen “ampliar galería” y después “mostrar texto”.





Lea también:

¡Qué susto! broma del niño diabólico es furor en las redes sociales

FOTOS: Así son las fiestas de Halloween en la Mansión Playboy

Así puede decorar la puerta de su casa este Halloween