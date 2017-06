Top: Cinco plantas ideales para tener en un apartamento

Las plantas alegran ambientes, pero en un apartamento no siempre es fácil contar con comodidades suficientes como para tenerlas, acá le contamos cinco tipos que puede considerar para su hogar y que no requieren de muchos cuidados.

Bambú de la suerte: es una planta verde que puede tener en el interior de su apartamento sin problema y que le servirá para darle más luminosidad y vida al espacio. Esta planta es en realidad una Dracaena (un género de al menos 40 especies de árboles y de arbustos), sólo necesita agua y luz, de ésta última se conforma con una poca aunque sea indirecta, así que si la pone cerca a una ventana no tendrá porblemas. Se ha convertido en una planta de interior muy popular, por lo que es fácil encontrarla en viveros o supermercados.

Árbol de jade: tiene forma de árbol con el tronco marrón y muy ramificado, tiene hojas ovaladas y carnosas de un color verde brillante. Es muy fácil de cultivar pues no necesita muchos cuidados y es muy resistente. Para su cultivo debe buscar un lugar soleado, aunque un poco de sombra en las horas en que es más fuerte el sol no le irán nada mal. Además, soporta heladas de hasta -7ºC y aunque no precisa poda es conveniente cortar las ramas y las hojas secas.

Potos variegados: es una planta muy atractiva gracias a sus vistosas hojas verdes y amarillas de forma acorazonada, estas plantas necesitan ambientes luminosos pero sin luz directa pues le harían perder ese característico color. Tolera igual de bien la sequía como la humedad, aunque no hay que excederse con los riegos. Debe saber sobre su cuidado que estaría bien regarla cada 10 días en invierno y cada 5 días si la temporada es muy soleada, si la riega en exceso las hojas empezarán a ponerse marrones.

Aloe vera: es conocida como “la planta milagrosa” pues tiene múltiples usos, por esa razón es recomendable que tenga aunque sea una en el interior de su hogar, su gran ventaja es que no necesita demasiada atención, no requiere de demasiados cuidados para mantenerse perfecta, colóquela en un lugar donde reciba la mayor luz natural posible. En caso que la ubique en el exterior, busque un lugar a plena luz del sol, pero tenga en cuenta que cuando llueva debe cubrirla para protegerla. Por último, debes regarla cada 15 o 20 días, utilizando poca agua y vertiéndola directamente sobre la tierra.

Espatifilo: es famosa por ser una planta que ayuda a purificar el aire que respiramos. Se destaca por sus grandes hojas y sus características flores blancas que se levantan por encima. No necesita mucha luz y no sufre por los ambientes húmedos, lo que la convierte en una buena opción para decorar el baño.