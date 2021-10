“Quiero que el mundo conozca a Colombia a través de mi música”: Feid

Cuando uno llega a su nuevo disco en lo primero que se fija es en el título del mismo. ¿Por qué Inter Shibuya – La Mafia?

Yo estaba buscando un nombre que causara mucha curiosidad. Todo nace de un concepto muy básico y que todos conocemos: los conjuntos. Sin duda, muchos aprendimos esta idea cuando éramos muy pequeños, y volvió a mi mente para este álbum, porque muchas ideas, de álbumes pasados, aparecen en este nuevo disco como si fueran una intersección.

Además, hay una parte muy famosa en Tokio que se llama el cruce de Shibuya, una especie de intersección por la que pasan miles de personas todos los días, relacionándose, pero sin tocarse y hablarse. Este concepto se hizo muy similar al de mi disco y por eso quise llamarlo así, agregándole el peso de La mafia.

Ese concepto de conjuntos e intersecciones también tiene que ver mucho con su público, ¿no?

Literalmente, en este disco yo estaba buscando una forma de cantarle a la gente, pero que al mismo tiempo, se convirtiera en una especie de conexión entre personas. Con eso me refiero a que los temas pudieran ser dedicados y que también, fueran un tema de conversación para que mi público interactuara entre sí.

Desde hace años he pensando en cómo hacer canciones que no necesiten ser promocionadas, porque las mismas personas hablan de ellas, les gustan y sienten sus contenidos. Por eso, Inter Shibuya – La Mafia tiene canciones de todo tipo. Hay temas que tienen trasfondos sociales y otras que simplemente exponen mis sentimientos. Cada tema tiene reflexiones lindas y cada uno tiene su propio espacio.

Y bueno, al final del día yo soy colombiano y me gusta que a través de mi música la gente sepa cómo se vive en nuestro país.

Usted toca un punto importante y es que este disco, y en realidad, toda su música, es querida por su público porque es real, pero también, muy colombiana. Un ejemplo de esta producción es Chimbita…

En particular, hablando de Chimbita, me parece muy chistosa porque la canción describe un fenómeno cultural que no solamente pasa en Colombia, sino en todo el mundo. Y es que, lamentablemente, siempre existirá ese personaje que por tener más poder adquisitivo, se cree con el derecho de estar con cualquier mujer.

Y en general, hablando de mi música, creo que esta necesidad de expresar mis raíces se da porque en los comienzos de mi carrera comencé a trabajar con varios artistas boricuas, dominicanos y panameños. Así que yo siempre intentaba sacar lo más colombiano que tuviera dentro de mí. Entonces, con el tiempo eso se volvió como una especie de sello de mi proyecto. Incluso, mi anterior disco se llamó Mor, que es una expresión que los colombianos conocemos a la perfección, nos guste o no.

