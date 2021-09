Dirigida por Mauricio Leiva-Cock, llega a cines ‘La noche de la bestia’: la odisea de dos fans de Iron Maiden por ver a la banda en Bogotá.

La película es producida entre Colombia y México por Fidelio Films, y gira alrededor del histórico concierto de Iron Maiden que se realizó en Bogotá en 2008.

La historia se desarrolla durante las 24 horas del día del concierto y la mañana siguiente.

Una de las principales locaciones del rodaje en Bogotá fue el icónico Festival Rock al Parque, que se desarrolla en el Parque Simón Bolívar.

Este largometraje logra reunir en un solo lugar títulos de la banda británica tan importantes como Fear of the Dark, The Trooper o Hallowed be thy Name.

También incluye temas de destacadas bandas colombianas como Masacre, Darkness, Vein, La Pestilencia y Ataque de Pánico.

“Bogotá es como los dos protagonistas: un personaje principal en esta historia. Sus calles, sus parques, sus olores, sus estudiantes y sus graffitis, todos son parte del rompecabezas que forma el mundo donde viven Vargas y Chuki, los dos protagonistas de La noche de la bestia”, afirma Leiva-Cock.

La noche de la bestia ha estado en reconocidos festivales en todo el mundo.

Tal es el caso del Festival Internacional de Cine de Toronto – TIFF en Canadá, el Stockholm International Film Festival en Suecia, el Festival de cine de Guadalajara – FICG en México, entre otros.

Sinopsis: El jueves 28 de febrero del 2008, Iron Maiden pisó nuestra tierra dando un concierto que marcó la vida de miles de fanáticos de la capital. ‘Chuki’ (16) y Vargas (17) han esperado este día por mucho tiempo, así se encaminan en una aventura por Bogotá sin esperar que un par de malandros les roben las boletas para el concierto. Un jueves que prometía ser el mejor día de sus jóvenes vidas, termina, potencialmente, siendo el peor.

‘La noche de la bestia’: la odisea de dos fans de Iron Maiden por ver a la banda en Bogotá