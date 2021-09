‘Metrópoli’ estrena una nueva temporada llena de acción, teniendo como protagonistas a Bogotá y a Marlon Moreno

El próximo 22 de septiembre, A&E estrenará una nueva versión de su famosa serie Metrópoli, un docu-reality que después de recorrer las agitadas calles de Ciudad de México, en dos temporadas, centrará su mirada ahora en Bogotá. Allí, los televidentes serán testigos del trabajo que realizan los agentes de seguridad en medio de riesgos, dificultades, imprevistos, y todos los retos que enfrentan tratando de mantener el orden y buscando proteger la vida de los ciudadanos.

Marlon Moreno será el encargado de contarles estas historias a los espectadores, y su voz acompañará las escenas que las cámaras de A&E captaron en plena pandemia, en medio de frenéticos recorridos por las calles de la ciudad.

“Son cuatro episodios en los que el tiempo se pasa volando y la verdad, uno queda con gana de más. Es como leer una noticia en un periódico y querer ahondar en ella buscando en más y más lugares. Además, me parece que es una producción en la que se destaca la labor de los médicos, de los bomberos y de la Policía Nacional, quienes tienen un trabajo muy arduo y nunca se detienen. Y justamente, gracias a esto podremos reflexionar acerca de que el personal que existe es muy poco para todos los casos que se presentan”, le contó Marlon a Publimetro.

Cada capítulo incluye cinco historias con situaciones que reúnen persecuciones, detenciones y acciones para combatir el microtráfico, el contrabando de flora y fauna silvestre, la explotación sexual y la trata de personas. Además, también recoge casos de violencia doméstica, robos, homicidios, conductores alcoholizados y asombrosos rescates.

Por ejemplo, en el capítulo estreno del próximo 22 de septiembre, los televidentes se encontrarán con la policía deteniendo una red de tráfico de animales silvestres, a los bomberos combatiendo un incendio que se extiende peligrosamente, una mujer que intenta quitarse la vida luego de un altercado, una riña entre dos conductores, y finalmente, un hombre alcoholizado que pierde el conocimiento.

“Yo siento que el hilo conductor lo llevan los miembros de la fuerza. Y yo, con mi voz, lo que hago es agregar la emoción y compartir esas sensaciones a los televidentes. Yo siento que mi rol es muy similar al de narrador de un partido de fútbol: no soy el protagonista, pero transmito la emoción, y a la par con eso, comparto datos que pueden ser muy útiles para los ciudadanos como por ejemplo, cuántos casos pueden ocurrir en una noche”.

“Aquí entre nos, audicioné para ponerle mi voz a ‘Alerta aeropuerto‘, pero no pasé. No me lo gané”. Marlon Moreno

Detrás de cámaras…

Este proyecto llegó para darle un nuevo aire a la carrera de Marlon, pero sobre todo, para romper con una “mala racha”, hablando de audiciones para este tipo de producciones. La misma historia la contó el actor.

“Yo siempre he sido fanático de todos esos personajes que le han prestado sus voces a documentales y proyectos así. Por eso, en su momento pensé que yo podía hacerlo y me lancé, aunque no me fue tan bien como hubiera querido. Antes de este proyecto, yo ya había audicionado en varias ocasiones para el rol de narrador, pero hasta antes de Metrópoli, no me había ganado ninguna audición. Incluso, aquí entre nos, audicioné para el famoso Alerta aeropuerto, pero no me lo gané”.

De acuerdo con el colombiano, hace unos meses recibió una llamada sorpresiva y le pidieron audicionar para esta producción. Marlon grabó y envió de inmediato de su voz, y al poco tiempo fue escogido.

“Yo no lo podía creer, y en realidad, aún sigo nervioso. Me da un poco de miedo hablar de este proyecto porque es la primera vez que presto mi voz, así que me pongo nervioso hasta en las entrevistas”.

Marlon y el equipo de A&E trabajaron en conjunto en unos estudios en Cali. Allí, el actor tuvo sacar toda la imaginación que lo ha hecho un buen actor, pues grabó sin ver un solo episodio.

“Fue un trabajo que se hizo en muy poco tiempo. Fueron dos sesiones de tres horas y ya. Yo estaba encerrado en el estudio, que era a prueba de todo ruido, y lo que tenía que hacer era imaginarme lo que estaba pasando, porque nunca vi nada. Sin embargo, tuve un gran equipo que me decía cuándo debía ponerle más emoción o cuándo debía estar más tranquilo. Así que, finalmente, las imágenes cuadraron a la perfección con mi voz, y eso solo se logra con un buen trabajo grupal”.