“Yo solo hago música que me sale del alma”: Angel Bleu

De todo lo malo siempre se saca algo bueno y usted es una demostración de eso…

Desde muy temprano me di cuenta que la música era lo mío y que componer me ayudaba a hacer catarsis. Fue una especie de revelación en mi adolescencia luego de tener una fuerte crisis de depresión. En la música encontré un espacio seguro, pero además, se convirtió en la mejor manera de expresarme. Gracias a ese desastre emocional nació Angel Bleu.

¿De dónde nace ese Angel Bleu?

La verdad es que mi nombre real tiene un simbolismo muy espiritual. Mi mamá me nombró María, por la virgen, y bueno, siguiendo con esta línea, yo quise dedicarle y dejarle este nombre a Dios, de allí el Angel. Y finalmente, me encanta el color azul y me pareció el indicado para complementar con el Angel. Sin duda, es un nombre que me describe a la perfección.

La verdad es su nuevo sencillo, un tema lleno de amor propio y liberación…

Esta es la canción perfecta para quienes quieren mandar al carajo a alguien que les ha hecho mucho daño. Y no se trata de un duelo, se trata de superación. Y justamente, con este tema quiero que las personas reflexionen acerca del amor propio y se den cuenta de que no pueden estar con personas tóxicas, simplemente por hábito o por miedo a la soledad. Todos merecemos amores sinceros, sanos, que nos permitan avanzar, y La verdad también nos habla de eso.

“En la música encontré un espacio seguro, pero además, se convirtió en la mejor manera de expresarme”. Angel Bleu

Este tema nace de una historia muy personal relacionada con un ex…

En 2020 este personaje me tuvo en idas y venidas con el pretexto de la distancia social, por aquello de la pandemia. Yo realmente le creí en un comienzo, pero al ver que esa distancia iba más allá de lo físico, decidí encararlo, y aunque en un comienzo me negó todo, me dio la estocada final en mi cumpleaños. Me rompió el corazón en un mal día, pero sin duda, recibí el “mejor regalo”: el amor propio.

Y aunque en un comienzo pensé en buscarlo y en decirle que habláramos y lo intentáramos de nuevo, lo cierto es que, después de pensarlo muy bien, supe que la mejor decisión era dejarlo ir y cerrar este ciclo escribiéndole esta canción.

En La verdad se siente la nostalgia, pero lo cierto es que es una canción llena de buenas vibras, alejada del dolor. ¿Por qué?

Para mí, es justo y necesario hacer el duelo, y no solo hablo de relaciones amorosas, sino de cualquier clase de relaciones y de circunstancias. Siento que está bien llorar y sentirse quebrado, pero como bien dice el dicho, “después de la tormenta siempre viene la calma”, y cuando el corazón ya está empezando a cerrar aquellas heridas, es momento de cantarle al dolor, pero con emoción, sabiendo que lo que viene es mucho mejor.

La canción está acompañada de un video que también es potente y colorido…

Desde el comienzo pensé que debía ser un lyric video, que se asemejara a esos videos que ponían hace muchos años en los karaokes. Y la verdad es que Lud Camacho, el director, superó todas las expectativas, porque además de recrear toda mi idea original, fue capaz de contar una historia divertida en la que estoy mandando al carajo a un hombre.

Este año también lanzó Como tú me gustas, un tema que a la fecha supera más del millón quinientos en reproducciones en YouTube…

Este sencillo está lleno de romanticismo, pero sigue con la línea del empoderamiento. Y es que, básicamente la canción es una declaratoria de amor, pero al mismo tiempo es una advertencia: no juegues conmigo porque me iré de inmediato. Estoy dichosa de que este tema esté pegado, y no solo por su fortaleza, también porque guarda en él una parte importante de mi país: su folclor. Y espero seguir explorando y trabajando los sonidos de mi tierra a medida que avance mi carrera.