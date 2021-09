“‘Despierta’ es un álbum que habla de mi historia personal, sin ficción”: Lucas Arnau

¿Quién es Lucas Arnau luego de los meses de encierro y de pandemia? ¿Sus reflexiones quedaron plasmadas en su nueva música?

Yo creo que todos pasamos por un momento complejo de entender, de digerir. Todos nos quedamos encerrados en la casa con los miedos y nos tocó superarlos sí o sí. Fueron instantes llenos de pánico, pero finalmente terminamos aprendiendo y por ejemplo, yo reflexioné acerca del poder de la colectividad. Y ahora, más que nunca, siento que trabajando juntos podemos llegar lejos.

Además, se me queda en el corazón que la felicidad no la compra el dinero, porque esa está hecha de momentos especiales al lado de las personas que queremos como la familia y los amigos.

En cuanto a la música, claro que esta se vio afectada por la pandemia, pero de manera positiva. Siento que después de este momento estoy haciendo música más consciente, de hecho, mi nuevo álbum se llama Despierta porque es un disco que invita a las personas a vivir el momento presente, a no estar hurgando en ese pasado que ya no existe, y a no estar inventando un futuro que no ha llegado. Con estos meses muchos nos hemos dado cuenta de que somos seres muy vulnerables, no sabemos hasta cuándo estaremos aquí, así que, para mí, nuestro objetivo de vida debería ser existir con intensidad en este presente.

Este nuevo disco también se convirtió en una forma de cerrar heridas del alma, ¿no? Acá se muestra más vulnerable ante los ojos de sus seguidores.

Yo siempre he sido primero persona que artista, y aunque ese artista es una representación de mis sueños, finalmente, es la persona la que está soñando, la que está luchando por cumplir con sus objetivos. En ese sentido, puedo decir que en Despierta se enlazan a la perfección el artista y la persona, porque ese disco salió desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón. Es un álbum que habla de mi historia personal, sin ficción. Muestra momentos felices y tristes, todos vividos y contados por mí. Y finalmente, Despierta es una cura para mis heridas y aquí intento que estas cicatricen para seguir adelante.

Es un disco que representa muy bien mis emociones, por ejemplo, en cierta parte es un poco triste porque está basado en una experiencia personal muy fuerte. Y esas mismas canciones fueron las encargadas de cerrar esas heridas y de hacer catarsis para volver a resurgir.

Hablando de la música, ¿qué momentos difíciles vivió el Lucas artista que le hicieron perder la seguridad en sí mismo?

Hubo una época en la que empecé a tener pánico escénico y sentía que nunca más iba a ser capaz de pararme encima de un escenario. Y además de mi seguridad, también perdí mi esencia, no sabía quién era y para dónde iba respecto a mi carrera. Y justamente, Despierta llega para ayudarme a reencontrar ese niño interior al que le encantaba hacer música y se emocionaba porque un lanzamiento estaba siendo escuchado.

Por eso, en este disco me dejé llevar por la ingenuidad, por la espontaneidad, y dejé fluir mi corazón sin pensar en lo comercial o en hacer música para caerle bien a nadie. Así volví a encontrar a mi niño interior.

¿Qué significa para usted la palabra Despierta luego de hacer catarsis con este disco?

Me di cuenta de que Despierta no tiene que ver solamente con abrir los ojos respecto a diferentes situaciones de la vida, sino también, a reavivar sentimientos. En mi caso se refería a volver a sentir pasión a la hora de hacer música, volver a entenderme a mí mismo, volver a quererme.

Por eso, quisiera que, al igual que a mí, esta producción les sirviera de remedio a todas esas personas que se animen a escucharla. Ojalá les ayude a cerrar esos huecos que hay en el alma.