“Si Quentin Tarantino y David Lynch tuvieran un bebé, sería ‘Reprisal'”: Lea DeLaria

¿Cuál es la historia que van revelando los diferentes episodios de Reprisal?

La producción tiene un relato muy personal que se centra en la venganza. Aquí nos encontramos con una mujer que tiene muy claro su objetivo: desquitarse de aquellas personas que le hicieron daño en el pasado. Y si me preguntaras por la forma en que es contada, te diría que es como si Quentin Tarantino y David Lynch hubieran tenido un bebé. La verdad, es bastante oscura y llena de enigmas.

Hablando de misterios, este también se siente en la estética de la serie…

En eso coincido completamente. Tu ves a los personajes y pareciera que estuvieran en los Estados Unidos de los años cincuenta o sesenta, pero de repente, sales de esta burbuja cuando notas que tienen celulares. Entonces, los televidentes se quedan con la duda y la historia termina desarrollándose en un mundo fantástico que no tiene años o espacios específicos.

Queenie es su personaje dentro de la historia, una mujer bastante extravagante y particular…

Si tuviera que describirla con una frase, diría que ella es la reina arriba y abajo del escenario. Como algunos ya deben saber, ella trabaja en el club Bang-a-Rang, que tiene varios secretos en cuanto al dinero sucio. En ese sentido, Queenie tiene clarísimo que es la diosa del show, pero también, la encargada del dinero y los negocios.

Queenie tiene un carácter duro y se comporta como una reina. Sin embargo, lejos de los espectáculos y del manejo del club, esta mujer es completamente diferente y muestra una faceta más maternal y dulce.

“Queenie es un personaje difícil, con muchas capas, pero mi favorita es cuando saca a flote su dulzura y su compasión”. Lea DeLaria

El look de su personaje en este programa es increíble porque mezcla a la perfección lo elegante con lo excéntrico. ¿Cómo nació esa apariencia? ¿Dio ideas o fue una creación exclusiva de los diseñadores?

Este fue un trabajo grupal y todos dimos ideas para darle forma a la apariencia del personaje. Pero sin duda, el protagonismo se lo lleva todo el área de diseño. Trabajamos muy de la mano intentando que todo encajara: maquillaje, peinado y vestuario. Es literalmente, crear el gusto de alguien ficticio y que este, a su vez, cuadre perfecto con su físico y su personalidad.

En cuanto a las elecciones como tal, el proceso sucedió así: ellos buscaban imágenes, las estudiábamos, veíamos si se adaptaban a mi cuerpo y finalmente, tomábamos decisiones. Quiero contarles, como anécdota curiosa, que muchos de los atuendos, peinados y más, me tocó probarlos en medio del verano, cuando en realidad no quieres tener nada puesto. Recuerdo que les decía en chiste: “Esto no es humano, ni gracioso, me gusta el atuendo, pero esto es diabólico”.

Su personaje baila, canta y siempre tiene una sonrisa durante los shows y por eso, personalmente siento que es similar a usted. ¿Ha pensando lo mismo o en definitiva, son muy diferentes?

La verdad, te doy toda la razón, somos bastante similares, aunque claro, solamente cuando estamos sobre un escenario. Yo intento ser cómica y natural para llamar la atención de los espectadores, y eso, aunque muchos no lo crean, implica grandes investigaciones y preparaciones. Por otro lado, Queenie tiene claro que es la reina del show porque además de ser su pasión, se ha dedicado toda la vida a eso y con seriedad. A pesar de tener claro que nuestro objetivo es entretener, ella y yo no nos tomamos el espectáculo como un chiste.

En esta serie la palabra venganza es muy importante. ¿Qué significa para usted?

Para mí es una palabra bastante fría y básicamente, cuando pensamos en tomar represalias por un dolor que nos han causado, la primera palabra que viene a la mente es venganza. Sin duda, se trata de algo grande y grave que todos hemos tenido en la cabeza alguna vez, y no me lo pueden negar. Y claro, dependiendo de las afectaciones y los dolores causados, cada persona puede moldear esa palabra, dejándola atrás o llevándola a extremos, como solemos ver en algunas noticias.