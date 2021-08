“‘Space Jam’ tiene una hermosa historia sobre volar y cumplir sueños”: Don Cheadle

¿Cómo fue interpretar a un villano que en realidad no existe físicamente, pues es un algoritmo?

Cualquiera diría, y hasta yo mismo lo pensé antes de empezar las grabaciones, que Al-G iba a ser un villano que no expresaría sus emociones, pero se convirtió en todo lo contrario. Al-G está tan pegado a la humanidad, tan unido al concepto de la Inteligencia Artificial, que siente, que le duele no ser tenido en cuenta ni ser reconocido mientras el resto del mundo gira sin parar. Este personaje está lleno de sueños, de inseguridades y gracias a estos sentimientos tan humanos es que se puede desarrollar la historia.

Esta película gira alrededor de la tecnología y los videojuegos. ¿Usted es fanático, o por el contrario está bastante alejado de estos dos conceptos?

¡Ouch! Esa es una pregunta que quisiera no responder porque me siento un poco apenado. Pero la verdad es que no, no estoy nada familiarizado con la tecnología y los videojuegos. Sin embargo, como a muchas personas, a mí también me tocó hacerme amigo de la tecnología debido a la pandemia. Además, me ha tocado trabajar mucho así, conectándome a Zoom para hablar con directores y productores, y para responder entrevistas.

En cuanto a los videojuegos, como varias personas también he jugado, pero jamás fui el rey de las consolas, ni tampoco el más amigo de pasar varias horas frente al televisor intentando superar un nivel o ganarle a alguien. La conclusión es que yo apesto a la hora de jugar.

Como toda película, Space Jam: a new legacy ha sido halagada, pero también, criticada. Por ejemplo, muchas personas han asegurado que es igual a la cinta de 1996. ¿Qué les puede decir a ellos?

A pesar de que el protagonista es otra vez un jugador de baloncesto, lo cierto es que, por ser un humano completamente diferente, tiene una historia nueva para contar, en esta ocasión relacionada con su hijo, quien no quiere seguir sus pasos. Esta cinta, desde mi punto de vista, es familiar y tiene ver con aprender que los hijos tienen que volar y que ellos mismos pueden y deben encontrar su propio camino. Y claro, hay muchas razones más que diferencian a la una con la otra, como el tema de la tecnología, pero para mí, la diferencia más grande radica en la trama y en la reflexión que deja la misma.

Como usted lo dijo, uno de los mensajes más bonitos que deja la cinta tiene que ver con encontrar el propio camino. ¿Qué piensa de esa reflexión?

Sin importar si el camino es largo o no, hay algo que es muy cierto: tú siempre estás caminando contigo mismo, más que con cualquier otra persona. En ese sentido, deberíamos tratar de ser felices sin tener en cuenta los comentarios de los demás, pues a fin de cuentas tú vas a tener que lidiar con las malas decisiones y los demonios. Así que, ¿no sería mejor vivir felices persiguiendo nuestros sueños y no los de otros?

Usted fue uno de los actores que más compartió con LeBron James. ¿Cómo fue la experiencia trabajando con él?

Si tuviera que definir el trabajo con él lo haría con una sola palabra: encantador. Todos sabemos que LeBron es una estrella hablando del deporte, así que bien pudo ser un tipo egocéntrico y prepotente a la hora de filmar. Sin embargo, fue todo lo contrario. Siempre estuvo dispuesto a aprender, a ser guiado, y sin duda, dejó ver su lado más humano y se trata de un hombre encantador. Pasamos momentos grandiosos y me los guardé todos en el corazón.

Los Looney Tunes regresaron a la pantalla grande con esta cinta. Muchas generaciones los recordamos, los queremos y tenemos a un favorito. ¿Cuál es el suyo?

Definitivamente es Bugs Bunny, aunque varios lo puedan tomar como cliché. Me encanta su sarcasmo, su locura, su forma de ver el mundo y la manera tan fácil en la que se mete y sale de los problemas. Yo quisiera tener esa capacidad, aunque solo en determinadas ocasiones.

¿Qué detalles le llaman la atención de un proyecto para decir sí y empezar a grabar?

Yo nunca tengo en cuenta si se trata de una película comercial, independiente, grande, pequeña, con mucho o poco presupuesto. Yo prefiero fijarme en si el personaje vale la pena y si la historia es capaz de dejarme con la boca abierta. Eso es suficiente para decir sí.