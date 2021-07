The Rolling Stones musicaliza la pantalla con dos especiales en Directv Go

Si usted es fanático de The Rolling Stones esto le puede interesar. Y es que en Directv Go ya se pueden ver dos especiales sobra la legendaria banda.

Uno de ellos es The Rolling Stones: Rock and Roll Circus, que muestra a la agrupación cuando aún era muy joven, tocando en vivo y en directo ante el público de Londres de 1968. Este fue dirigido por Michael Lindsay-Hogg, quien había trabajado en videos tanto para The Beatles como para The Rolling Stones, y además, fue originalmente concebido como un especial de televisión para la BBC.

Y aunque la palabra rock es fundamental en esta producción, muchos televidentes de seguro se preguntan por la palabra circo. Y sin duda, se trata de otra expresión importante que se siente desde el segundo uno, pues el show se desarrolla en la que parece ser una carpa y los Rolling actúan como si fueran integrantes del mismo.

“Atracciones, sonidos y maravillas que deleitarán sus ojos y sus oídos. En unos minutos podrán ver la primera de esas maravillas”, dice Mick Jagger vestido como domador y anfitrión de este Rock and Roll Circus.

Además, en las imágenes se pueden ver a Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts y Bill Wyman, quienes interpretan seis clásicos de los Stones: Jumpin ‘Jack Flash, Parachute Woman, No Expectations, You Can’t Always Get What You Want, Sympathy For The Devil y Salt of The Earth.

Cabe mencionar que la grabación también incluye actuaciones de emblemáticos artistas como The Who, Jethro Tull, Taj Mahal, Yoko Ono y The Dirty Mac, grupo compuesto por Eric Clapton (guitarra), Keith Richards (bajo), Mitch Mitchell (batería) y John Lennon (guitarra y voz).

Justamente, además de la presentación de los Rolling, esta producción llama la atención porque se convirtió en la primera actuación de Lennon fuera de The Beatles.

Asimismo, los televidentes se encontrarán con una alegre conversación entre Jagger y Lennon, que deja en evidencia una de las épocas más importantes de la música y del rock.

También se debe decir que la música no lo es todo en este show. Y es que, como todo buen circo, los espectadores se encontrarán con las presentaciones de malabaristas, payasos, tragafuegos y más, que también buscarán entretener y hacer reír.

1 hora dura The Rolling Stones: Rock and Roll Circus, que describe a la perfección los sonidos que se robaban el show en Londres en los sesenta y setenta.

La vida más allá de los Rolling…

Por otro lado, los espectadores también podrán ver en Directv Go, Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me, un documental dirigido por Mike Figgis, y que es un retrato muy íntimo del legendario músico de The Rolling Stones, Ronnie Wood.

La producción hace un resumen de su historia de vida, desde sus humildes comienzos en el norte de Londres, hasta la carrera única que no solo ha abarcado más de 50 años, sino que también atravesó algunos de los músicos más influyentes que el mundo haya conocido, incluidos The Birds, Jeff Beck, The New Barbarians, Rod Stewart, The Faces y, por supuesto, The Rolling Stones.