‘Maricón perdido’: la nueva serie española que podrá ver en TNT y HBO Max

Nacido en la ciudad de Madrid en el año 1971, Roberto Enríquez, mejor conocido como Bob Pop, es una de las voces más críticas y lúcidas del momento.

Intentar definirlo bajo una etiqueta profesional sería una tarea difícil porque es crítico de televisión, experto en moda, columnista, escritor, bloguero, actor, guionista y colaborador de televisión. Pero, de intentarlo, sin dudas habría que decir que su vasta trayectoria se divide entre la literatura y los medios de comunicación. Y que es un referente de ambos territorios.

Además, Bob es un fiel militante de la lucha contra la LGBTIfobia. En 2007 se casó y en 2019 anunció, en el programa de televisión Late Motiv, que sufría de esclerosis múltiple.

Finalmente, en 2021 decidió crear, escribir y protagonizar su primera ficción televisiva: Maricón perdido, que se estrenará este jueves 22 de julio, a las diez de la noche por TNT. Y a partir de esa misma fecha todos los episodios estarán disponibles en HBO Max.

La nueva serie española explora nada menos que la síntesis de su búsqueda por otorgarle una voz a su escritor interno, tomando como materia prima sus propias experiencias: “Maricón perdido soy yo, y creo que narrarme me ha ayudado a encontrarme en un lugar donde, pese a todo, me empeño en ser feliz; porque puedo contarlo y no estoy solo”, declaró Bob Pop.

La producción dirigida por Alejandro Marín narra la historia de un chico de pueblo que intenta buscar una identidad propia y que el espectador irá encontrando en las diversas etapas de su vida: en los años ochenta, cuando era un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales, en su periodo de descubrimiento durante su etapa de estudiante en Madrid, y en el presente, como un escritor consagrado.