‘Space Jam: A New Legacy’ viene con una historia nueva, pero también generará nostalgia

Ya llega a las salas de cine Space Jam: A New Legacy, que justamente, haciendo referencia a la palabra legado, trae una historia que promete generar nostalgia respecto a la versión de 1996, pero que pensando en las nuevas generaciones, cuenta con una trama fresca y graciosa, encabezada por el genio del baloncesto, LeBron James.

“Creo que el primer pensamiento de muchas personas es si va a ser muy parecida a la cinta original, pero lo cierto es que se van a llevar un sorpresa, porque a pesar de tener algunos personajes similares, tiene una trama completamente diferente que se vive en un universo que no tiene nada que ver con la cinta de hace unos años”, le contó a Publimetro Malcolm D. Lee, director de la película.

Space Jam: A New Legacy es una película familiar que tiene como protagonista a un Lebron que más allá de ser una estrella del deporte, es padre. Justamente, la historia comienza con varias disputas entre él y Dom (Cedric Joe), su hijo menor, quien no quiere ser jugador de baloncesto como él, sino creador de videojuegos.

Y sus posiciones se dividirán aún más cuando luego de una particular reunión en Warner Bros., caen en la trampa de Al-G (Don Cheadle), un malvado algoritmo que busca ser el dueño del mundo a través de LeBron. Sin embargo, el jugador no caerá tan fácilmente, y al conocer los verdaderos deseos de Al-G, se verá en la obligación de ganarle la partida a través de un juego de baloncesto. Es entonces cuando tendrá que reunir a un grupo de expertos, que ya en el pasado han tenido que jugar para salvar sus vidas: los Looney Tunes.

“Cuando vean a Bugs Bunny y a todo su combo, de seguro sentirán mariposas en el estómago pensando en que ellos nunca pasarán de moda”. Malcolm D. Lee

“Siempre he sido fanático de los Looney Tunes y creo que muchos de nosotros crecimos con ellos. Yo recuerdo despertarme muy temprano para prender el televisor y morirme de la risa con sus ocurrencias. Y claro, esta cinta tiene una reflexión bastante bonita respecto al amor de familia, pero para mí, también es capaz de generarnos nostalgia al volver a ver a estos dibujos animados. Cuando vean a Bugs Bunny y a todo su combo, de seguro sentirán mariposas en el estómago pensando en que ellos nunca pasarán de moda. A eso también hace referencia la palabra legado”, agregó Malcolm.

Pero además de los Looney, en la cinta aparecen toda clase de personajes que llevarán a los espectadores por un viaje en el tiempo, hablando de cintas y series. Este director nos habló de uno de sus favoritos, para que de paso, usted vaya calentando motores.

“Yo siempre he sido un hombre de comedia y por eso, La máscara es uno de esos personajes que tengo en el corazón. Lleva el humor y la locura hasta el extremo, y cuando lo piensas bien, te das cuenta de que raya en lo extraño. No es un personaje fácil de describir y por eso me encanta”.

Una nueva era con LeBron James…

En las redes se han leído toda clase de comentarios respecto a por qué esta cinta no invitó a Michael Jordan para protagonizarla, y respecto al tema, D. Lee tiene una respuesta muy clara.

“Muchas personas me preguntaron en su momento que por qué no hacía la película con Michael, teniendo en cuenta que había protagonizado la Space Jam de 1996. Y la respuesta tiene que ver justamente con que esta no es una continuación, sino una nueva cinta, y aunque Michael siempre será un rey hablando del baloncesto, en esta ocasión queríamos contar otra historia y por eso nos pareció interesante invitar a LeBron. Yo estoy completamente feliz con el resultado y me parece que él era el indicado para esta nueva era”.

Sin embargo, quienes son amantes de Jordan no se deben preocupar, y es que la cinta no olvida a Michael y hace un guiño para recordarlo y para dejar claro que él también hace parte de este legado.