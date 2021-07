“Somos parte de la historia del rock colombiano y eso nos enorgullece”: Superlitio

Unlock el Rocanrol es una producción que vale la pena ver porque reúne a grandes músicos que hablan del rock de nuestra tierra…

Todo esto que suscitó Rompan todo, respecto al rock latinoamericano y su historia, también dejó un vacío en varios países, pues el documental no habló de los aportes de su música, y con toda la razón, pues sería una historia más larga para contar.

Y bueno, todo conspiró para que naciera este proyecto que se enfoca específicamente en nuestro país, y nosotros nos sentimos felices de hacer parte del mismo porque hemos estado trabajando desde hace un poco más de 20 años, y creo que podemos contar una buena historia sobre el género.

Lo rico es que tiene diversas voces, porque este proyecto hace énfasis en esos actores que han hecho rock desde hace varios años y que siguen vigentes, como Héctor Buitrago de Aterciopelados y Daniel Álvarez de Diamante Eléctrico.

¿Con qué se queda, como fanático, luego de ver esta producción?

El rock tiene una historia de varias generaciones, que trasciende y que cada día suma más actores, y eso se puede entender bien en Unlock el Rocanrol. Lo que cantábamos, lo que estamos cantando, lo que nos molesta, lo que nos hace felices, todo aparece allí, y además, todo eso nos lleva a reconoceremos mucho como compatriotas. Tenemos muchas historias en común y varios sentimientos que nos unen.

La historia del rock colombiano es muy valiosa porque le ha aportado mucho a la cultura del país, de Latinoamérica y del mundo. Además, se van a dar cuenta de que el catálogo de artistas y de canciones es inmenso y todos debemos sentirnos orgullosos de eso.

¿Cómo describiría al rock colombiano?

El rock, desde mi punto de vista, siempre ha tenido mucho que ver con el atrevimiento y con ser transgresor. Pero el rock colombiano, a parte de eso, no tiene límites, ni prejuicios, y por ejemplo, muchas agrupaciones del país hemos intentando mantener esos significados a lo largo de los años y en cada una de nuestras canciones. El rock colombiano tiene muchas influencias latinas y de las diferentes regiones de nuestro país, dejando claro que no le tiene miedo al qué dirán y al experimentar. Sin todo esto que te cuento, el rock de nuestro país no tendría una identidad.

190 mil oyentes mensuales tiene Superlitio en Spotify.

¿Cuáles son esas bandas colombianas que anda escuchando en estos días y que deberíamos escuchar?

A mí me gusta mucho Oh’laville, y a propósito, para hacerles la cuña, ellos siempre están muy activos en redes sociales y allí siempre están hablando de su música nueva. También tengo en la lista una banda que se llama Armenia, que me parece que tiene tremendas canciones. Tengo una lista larga, pero para no llenarlos de nombres, les dejo estos dos recomendados para escuchar un poco de ese rock colombiano más reciente.

Hablando de rock, de historia, de canciones, precisamente Superlitio anda de lanzamiento con una nueva versión de Perdóname, esta vez, junto a Fonseca…

Esta canción es original del Tripping Tropicana, un disco muy importante para nosotros, y su nueva versión hace parte de un proyecto que por ahora se llama Revisitado, con el que buscamos tomar algunos de nuestros temas más queridos y relevantes, y rehacerlos con otros artistas.

Fonseca es un gran amigo de la banda desde hace varios años y esta es su canción favorita de Superlitio. Siempre nos lo ha dicho, así que desde un principio sabíamos a la perfección que él era el indicado para darle otro toque a Perdóname.

Nosotros nos hemos juntado con artistas que posiblemente, no se vean afines desde la visión del público porque no es nuestro estilo, pero les prometemos que quedarán encantados con los resultados porque, precisamente, nos sacan de la zona de confort y nos llevan a un resultado diferente, pero atractivo. Aunque son canciones muy conocidas para la banda, nos hemos sentido haciendo un disco nuevo.

¿Qué tanto cambió la versión original de la recién creada?

Perdóname en su versión original yo la definiría como alborotada, pero en esta ocasión, teniendo a Fonseca como la cabeza del proyecto, se hizo menos arrebatada, dejándole espacio a la interpretación vocal. Sin embargo, tiene algunos elementos que se encuentran en la creación original.

¿Qué más se viene en cuanto al Revisitado, que se pueda contar?

La próxima canción que viene es junto a una banda española. Pero eso es lo único que puedo decir.