Álvaro Soler regresa recargado y lo demuestra en ‘Magia’

Tras compartir escenario con superestrellas de la talla de J Lo, formar parte del jurado de X Factor, participar como coach en la edición alemana de La Voz Kids y aparecer como invitado en el galardonado programa de televisión alemán Sing meinen Song – das Tauschkonzert, Álvaro vuelve tras casi año y medio con su álbum Magia. El lanzamiento del disco seguirá al de su sencillo principal, que vio la luz en marzo y ya cuenta con más de 50 millones de reproducciones.

“En 2019 me sentía algo cansado. Necesitaba un poco de tiempo para vivir otras experiencias, y después… nada fue como había planeado. Es cierto que la pandemia ha prolongado el tiempo de espera, pero yo lo veo como algo positivo. Esta pausa me ha ayudado a entender a dónde quiero llegar con mi música, y Magia es sin duda mi álbum más íntimo y, en mi opinión, el mejor hasta la fecha. Puede que tenga que ver con el hecho de haber cumplido 30 años, pero ahora soy capaz de abrirme de una manera diferente. Naturalmente, ahora soy un poco más adulto, y eso me permite mostrar todo lo que siento”, aseguró el artista.

Estos temas tienen un gran significado para Álvaro, y de ellos tratan canciones como Si te vas, el sencillo de lanzamiento del disco. “La canción trata de una relación con altibajos y de lo complicado que puede ser el amor. En el clip que rodamos en la Costa Brava, donde me siento como en casa, me salvo de mí mismo. Aún si tus amigos y familiares te advierten que estás en una situación que no es sana para ti, si no lo ves tú mismo, nadie puede salvarte. El único capaz de salvarte eres tú mismo”, reveló.