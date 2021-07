“Acabemos con el estigma de que la terapia es para locos”: Anthony Ramos

¿Qué le atrajo del proyecto en un comienzo y qué sintió la primera vez que leyó el guion?

Sentí que este guion tenía mucha profundidad. Además, mi personaje tiene muchas capas, tiene problemas de insomnio y de abandono. Vive en una casa con una familia que en realidad no lo aprecia, pero nunca tuvo la oportunidad de conocer nada mejor, así que es como si él se dijera: “me gané la lotería y no puedo embarrarla”. Y justamente, esta misma existencia lo ha llevado a ser un tipo muy culto y eso es algo que adoro.

¿Cómo se preparó para este papel?

La preparación fue en realidad lo que estaba experimentando. A veces Eladio hace referencia a escritores importantes, entonces hacía mi investigación para saber quiénes eran. También investigué mucho acerca de las personas que sufren de insomnio e incluso, eso me hizo preguntar: “¿acaso tengo insomnio?”.

¿Cómo fue trabajar con Uzo Aduba (Dr. Brooke)? Parecía que sus personajes tenían un vínculo muy estrecho, sin embargo todo se hacía por computadora…

Ambos somos de la comunidad del teatro de Nueva York. Tenemos amigos en común, así que ya estábamos familiarizados el uno con el otro. Entonces, me sentía cómodo y agradecido de poder actuar con ella. Uzo tiene un corazón tan abierto. Siempre es una bendición cuando la estrella del programa te pregunta cómo estás. Ella llevaba la carga y tenía muchas responsabilidades, y todo lo resolvía con gracia y con mucho profesionalismo. Ella es tan extraordinaria, tan increíble.

Además, debo mencionar que teníamos las sesiones virtuales para las grabaciones, pero realmente nos veíamos bastante en el set. Y cuando estábamos allí, sentía esa buena energía en tiempo real y en carne y hueso. Recuerdo haberle dicho muchas veces entre toma y toma: “Tu fuerza es increíble”.

Eladio es un personaje que se siente latino, pero, ¿cómo lo describiría usted?

Mi personaje está escrito para un colombiano. Sin embargo, da esa sensación porque hay muchas similitudes entre las diferentes culturas latinas. Con Eladio interpreto a un personaje que se siente similar a las personas con las que crecí en Nueva York, y eso para mí fue genial. Tenía una amiga que me ayudaba con las líneas y ella me decía: “hermano, es como si el personaje hubiera sido escrito para ti”. No fue así, pero el rol me iba como anillo al dedo.

A veces, algunos guionistas afirman que por ser latino, el personaje no va a ser tan inteligente, ni tan culto. Pero con Eladio es completamente diferente. Él es cool y tiene buena labia. Y me encanta que esta serie hace brillar a la comunidad latina y la muestra como es. Solo porque somos “del barrio latino” no significa que no nos podemos expresar.

¿Qué piensa de que la serie tenga como protagonista a la terapia sicológica?

Existe un estigma en cuanto a la terapia. Cuando vas la gente te hace sentir que hay algo mal contigo, pero, ¿acaso no hay algo malo en todos nosotros? Me siento agradecido de que se está eliminando este estigma y esta serie definitivamente es un buen ejemplo respecto a que la terapia es para todos.

Hay tantos temas impresionantes y profundos explorados en la serie: racismo, privilegio de los blancos, ignorancia, dolor, sexualidad y sexismo. ¿Por qué cree que poner esos temas en primer plano es importante, sobre todo en esta época?

Creo que es importante porque son temas de los que no queremos hablar, en especial en nuestros hogares. Y me encanta que lo haga esta serie porque todo lo que ven es real. Con eso me refiero a que estamos representando una realidad. Por eso mismo, siento que es tan importante que la gente se siente frente a una persona, es decir, un terapeuta, se abra y sea completamente vulnerable. Así podríamos encontrar la solución a tantas problemáticas.