OnDirectv presenta una serie documental por el 60° aniversario del nacimiento de Lady Di

En julio, OnDirectv pondrá en pantalla Dianas´s Decades, una serie documental que presenta un nuevo enfoque de la vida de Lady Di, mostrando cómo fue que llegó a personificar el espíritu de la época hacia fines del siglo XX. Cada episodio se enfoca en una década diferente: los 70, los 80 y los 90.

La serie muestra a personas que la conocieron o cuyas vidas se cruzaron con la de ella de alguna manera desde su temprana vida real, a través de su trabajo de alto perfil para organizaciones benéficas y su contacto con figuras de Hollywood en la década de 1980, hasta convertirse en la “Princesa del Pueblo” y el emblema de una nueva franqueza emocional pública en la década de 1990.

El primer episodio muestra el noviazgo de Diana con el príncipe Carlos hasta su boda en 1981 y sigue a la tímida novia de cuento de hadas a través del nacimiento del príncipe William y en su primera gira internacional por Australia en 1983, donde cautivó a las multitudes.

El segundo episodio narra el surgimiento de la tímida joven que rara vez hablaba en público y su transformación en la apasionada y segura defensora de la causa del VIH de finales de los 80, cuando pasó a ser un icono de estilo internacional y la mujer más fotografiada del mundo.

El último episodio explora cómo Diana cultiva su autodenominado rol de “Reina de corazones” y abraza la cultura confesional que recorre el mundo occidental a medida que su matrimonio se deshace, conduciendo al divorcio. Finalmente, examina los acontecimientos alrededor de la tragedia que terminó con su vida.

Dianas´s Decades se estrenará hoy, 1 de julio, a las 10:30 p.m., y se podrá ver tanto en OnDirectv como en la plataforma de streaming, Directv Go. Los episodios restantes se emitirán los jueves 8 y 15 de julio a la misma hora. Luego, la serie documental completa estará disponible en formato On Demand en Directv Go.