‘Army of the Dead’, una combinación de aventura, ‘thriller’ y humor

El director estadounidense Zack Snyder (El amanecer de los muertos, 300, Mujer Maravilla y Aquaman, entre otras), presentó su nueva cinta, que puede verse a través de Netflix. Fiel a su amor por la acción y las escenas realistas de pelea, Snyder ofrece una cinta que combina muchos géneros y tiene, además, cierto tinte de crítica política frente a temas como la guerra en Medio Oriente y el trato a los migrantes latinos en la frontera mexico-estadounidense.

En esta película, que comenzó a rodarse en 2019, Snyder también fue director de fotografía para contar la historia de cómo los soldados que fueron a la guerra reviven en forma de zombies para reclamar el engaño con que fueron reclutados.

Ahora, estos muertos vivientes han invadido toda la ciudad de Las Vegas, y un equipo élite deberá sumar fuerzas para intentar recuperar el dinero que quedó en los casinos en una misión que tendrá bastantes giros inesperados. Army of the Dead (El ejército de los muertos, en hispanoamérica) tiene la particularidad de revivir el estilo Snyder de su debut en cine (El amanecer de los muertos, 2004), recordándole al espectador que, en el fondo, los zombies no son “los malos”.

Algo de este equipo élite es que está conformado por muchas mujeres fuertes y diversas. Entre ellas, encontramos a Ella Purnell como Kate Ward, Ana de la Reguera como Cruz y Nora Arnezeder como Lily. Conversamos con estas tres actrices a propósito de esta cinta, que estrenó a finales de mayo en Netflix.

Como líder femenina del grupo, Ana de la Reguera nos habló de la manera en que esta cinta marca una madurez en su carrera, a pesar de que pueda ser un paso miedoso para muchos actores de Hollywood. “En esta cinta me sentí un poco más vieja, porque hago el papel de una veterana de guerra. Me di cuenta de que ya estoy haciendo este tipo de roles, y dije, ‘wow, estoy vieja’ (risas)”, comenta.

Sin importar esto, la actriz mexicana (44) destaca el sentido humano de la película y el trabajo de sus colegas: “fue genial, estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad y con un papel tan bueno como el de Cruz. Todas tenemos papeles fuertes en esta película, yo soy la veterana y Nora es una insider, mientras que Ella es la que arriesga su vida por una amistad. Todos los personajes demuestran que esta es una cinta donde nos preocupamos por la gente. Nos preocupamos por salvar vidas, fue lindo trabajar en una historia como esta”.

+16: la clasificación de la película en Netflix

Para Ella Purnell, quien interpreta a la hija distanciada de Scott (interpretado por el exluchador estadounidense Dave Bautista), lo interesante fue encontrar nuevas dimensiones en lo que se reconoce normalmente como “personaje fuerte”. Según comenta, “no debería tratarse sobre solo eso, es mucho más que ser un personaje físicamente fuerte o estar atormentado. Es interesante cuando hay una polaridad en los personajes; acá vemos personas fuertes que matan zombies y salvan vidas, pero cada uno tiene su historia emocional, la cual deben resolver también, ya sea un tema personal como la pérdida, el amor o la reconexión con familiares”.

Así mismo, la actriz nacida en Londres se unió a los comentarios de sus colegas, quienes disfrutaron interpretar mujeres fuertes. Este es un cambio que cualquier actriz agradece. “El rol de las mujeres en esta película es de líderes, y me emociona que no fuéramos las novias, las esposas o las chicas que necesitan ser salvadas”, rescata Purnell.

Una película multigénero

Por último, Nora Arnezeder nos contó sobre cómo se habían divertido haciendo esta película gracias a la mezcla de elementos visuales. Además, asegura que cuando se tiene una producción de Snyder ya se puede hablar de un género propio, a pesar de que es una película que dista mucho de sus producciones recientes de superhéroes. “El género de esta película se puede definir como que es una película de Zack Snyder; tiene su propio estilo. Realmente es una producción que incorpora horror y humor, del que creo que vemos bastante porque es una historia muy graciosa, pero también es un thriller hasta cierto punto. También tiene muchísima acción, entonces diría que es una película de una misión zombie muy divertida”.