‘Sanditon’: una serie sobre el amor y el dinero que debe ver en Film&Arts

La ciudad que varios quieren monetizar…

Film&Arts ya estrenó la serie Sanditon. Esta sigue el viaje de la impulsiva y poco convencional Charlotte Heywood, que busca descubrirse a sí misma y encontrar el amor en sus propios términos. Todos los jueves habrá un nuevo episodio.

Charlotte Heywood (Rose Williams) es la joven hija de un granjero, ingenua pero culta. Después de un accidente fortuito, deja su casa y viaja a Sanditon, una tranquila ciudad costera que buscan convertir en un moderno centro turístico costero.

La producción expondrá las agendas ocultas de sus personajes cuya fortuna depende del éxito comercial de Sanditon. Personas como el empresario visionario Tom Parker, la heredera mestiza Miss Lambe y el carismático pero complicado Sidney Parker.

8 episodios tiene Sanditon, una producción que centra su trama en un tranquilo pueblo de pescadores que se está transformando.

Una charla con Rose Williams…

¿Qué le atrajo de Sanditon?

Me atrajo mucho el hecho de que era una obra de Jane Austen con la que la gente tal vez no estuviera familiarizada. Fue el último libro que no terminó de escribir, y la interpretación del personaje de Charlotte se cuenta desde una perspectiva más moderna. Ella no está enfocada en el matrimonio. Y en realidad, el amor la encuentra a ella. Considerándolo todo, es un papel de ensueño absoluto.

¿Cómo describiría a Charlotte?

Ella es testaruda. Habla antes de pensar. Habiendo crecido en una granja, también es bastante práctica. Ella también es muy moderna. Le interesa la arquitectura y le encanta conocer gente nueva. Tiene muchas ideas, pero poca experiencia que las respalde.

Entonces, ¿esta nueva vida toma a Charlotte por sorpresa?

Sí, no es lo que esperaba. Nunca antes había conocido a nadie fuera de su pueblo, por lo que conocer gente tan centrada en el dinero no es algo que haya experimentado. Nunca había salido de Willingden, por lo que sus ideas sobre cualquier otro lugar provienen de los libros. Tiene fantasías de una vida que aún no ha vivido.