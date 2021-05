“Nunca es tarde para creer en nosotros mismos”: Karol Sevilla

Karol Sevilla es una de las actrices más queridas entre los jóvenes y niños de Latinoamérica. Y es que gracias a su personaje en la famosa producción de Disney, Soy Luna, tocó los corazones de miles de personas.

La actriz es un ejemplo de que los sueños se consiguen con esfuerzo y perseverancia. Por eso, Disney la escogió para ser parte de su nueva campaña, Tiempo de celebrar, en la que sus famosas princesas y mujeres de carne y hueso, se unen para celebrar junto a la audiencia valores como la bondad, la valentía, la actitud y la resiliencia, y descubriendo a través de ellas sus fortalezas únicas para perseguir sueños.

Karol puso su granito de arena interpretando la canción Desde hoy, un tema que busca que sus oyentes encuentren su luz interior, para luego exteriorizarla y brillar ante el mundo. “Vuelve ya a confiar en ti, tu visión transformándose. Tú serás quien te hará feliz, desde hoy”, dice parte del sencillo que ya se encuentra en las plataformas de streaming.

“Yo me siento orgullosa de ser parte de la campaña. Siempre he pensado que los artistas somos un ejemplo a seguir y que la fama la debemos usar para mostrarles a nuestros fanáticos que todo se puede lograr con trabajo, honradez y paciencia. Y justamente, el objetivo de esta campaña es el mismo, y además tiene un plus, y es que también busca mostrarles a todos que el empoderamiento es una palabra que siempre deben tener en la mente”, contó la mexicana en medio de una rueda de prensa.

Además, de acuerdo con la artista, este sencillo también busca llenar de esperanza al mundo en medio de la difícil situación por la pandemia.

“Ahorita que estamos pasando por momentos tan complicados, muchos hemos dejado de creer en nuestros sueños y nos hemos caído porque la situación actual que vivimos es abrumadora. Por eso creo que este tema llega en el momento perfecto porque es una manera de decirles a todos que vamos para arriba y que no hay que mirar hacia atrás. Y creo que si lo hacemos juntos es mejor. Juntos tenemos más fuerza y actitud”.

Cabe mencionar que a lo largo del 2021 Tiempo de celebrar contará con contenidos exclusivos asociados a las historias de las princesas más queridas de todos los tiempos como Ariel, Jasmín, Pocahontas, Mulán, Cenicienta, Mérida, entre otras, y también las reinas Elsa y Anna. Estos contenidos podrán verse en Disney Channel, las redes del canal y Disney+.

“Muchos dicen que las historias de princesas no muestran la realidad, y para mí es todo lo contrario. Y es que estos personajes, a pesar de tener vidas tan duras, siempre salen adelante y mantienen una actitud positiva. Para mí, eso es lo que deberíamos hacer en la vida real”, concluyó la actriz y cantante.