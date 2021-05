“Killer Frost y Caitlin me cambiaron la vida”: Danielle Panabaker

Hace unas semanas se estrenó la nueva temporada de The Flash por Warner Channel, y sin duda, ha sido una montaña rusa de emociones para los televidentes. Además, promete seguir sorprendiendo a los espectadores con sus próximos episodios.

Si usted es fanático de la serie debe conocer a la perfección a Danielle Panabaker, quien le ha dado vida a Caitlin Snow, que más tarde se convirtió en Killer Frost. Y aunque muchos quedaron tristes por su transformación, su doble cara y su paso al lado oscuro le han dado más picante a la producción.

“Yo sigo sin creer lo mucho que ha crecido el personaje, pero sobre todo, lo mucho que ha evolucionado la serie. Recuerdo que en un comienzo The Flash era solo una pequeña propuesta dentro de la serie Arrow. Y recuerdo que en aquel momento se soñaba con una serie más grande, pero nada se confirmaba. Ahora me parece increíble ver que hemos caminado juntos durante siete temporadas y que los televidentes siguen pidiendo más”, le contó Danielle Panabaker a Publimetro.

Ella será la protagonista de un episodio especial que se presentará el próximo 27 de mayo a la medianoche. Y es que, aunque Killer Frost ha estado trabajando en el equipo Flash, dejando atrás sus épocas siendo una delincuente, lo cierto es que sigue sin salvarse de la salvaje búsqueda de la oficial Kristen Kramer, quien está decidida a ponerla tras las rejas y hacerla pagar por todo lo malo.

“Me encantaría dirigir una película, y sería aún mejor si fuera del mundo de los cómics”. Danielle Panabaker

El capítulo llevará por nombre The People vs Killer Frost, y se centrará en el juicio contra Killer, luego de decidir entregarse a la policía y poner fin a la persecución de Kramer. Su defensa estará a cargo de Cecile Horton, quien buscará todas las alternativas legales para poder salvarla.

“Cada acto tiene una consecuencia, y este personaje es una muestra de eso. Y es que, a pesar de su cambio, lo cierto es que no puede dejar atrás todo el daño que causó. Creo que será un buen capítulo, pues a pesar de entretener, también queremos que los televidentes reflexionen y comprendan que el mal no lleva a ninguna parte”.

Pero a la par con su juicio, durante el capítulo este personaje no se quedará con los brazos cruzados y buscará la forma de salvar a su hermana con la ayuda de Cisco, Chester y Allegra.

“Será un capítulo bastante emotivo ya que veremos a una Killer y a una Caitlin que tienen corazón. Esto lo digo porque sé que muchos televidentes le tienen rabia y han asegurado que por las venas no le corre nada. Así que esta será una buena manera de presentar una mejor cara ante los espectadores”.

Durante la séptima temporada, Killer Frost y Caitlin han logrado separarse tras convivir en el mismo cuerpo y sufrir intensos dolores de cabeza. Y sin duda, estos personajes no han sido los únicos en vivir extenuantes jornadas debido a su doble esencia. A Danielle también le ha costado darles vida a ambas.

“Yo amo la doble personalidad de esta mujer porque me ha permitido explorar y profundizar más en mis capacidades como actriz. Y es que no ha sido nada fácil ser una y después la otra. Desde que les doy vida a ambas no he parado de trabajar en la diferentes temporadas. Por ejemplo, me ha tocado grabar unas escenas siendo una y después, hacer toda una transformación mental y física para hacer las escenas de la otra. La carga de trabajo ha sido bastante pesada, pero lo cierto es que me siento agradecida por esta oportunidad. Creo que después de este reto soy capaz de afrontar cualquier clase de personaje”.

Además de Danielle, en The Flash también actúan Grant Gustin (Barry Allen/Flash), Candice Patton (Iris), Carlos Valdés (Cisco), Jesse L. Martin (Joe), Danielle Nicolet (Cecile), Kayla Compton (Allegra), Brandon McKnight (Chester) y Michelle Harrison (Speed Force).