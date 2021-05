“Estoy orgulloso de mis raíces latinas, de sus mitos y de sus historias inexplicables”: John Leguizamo

El próximo domingo 23 de mayo, por History, los televidentes podrán ser testigos del lanzamiento de Inexplicable Latinoamérica con John Leguizamo, serie basada en la franquicia original Inexplicable con William Shatner.

Y al igual que su versión original, Inexplicable Latinoamérica se pondrá en la tarea de hablar y dar respuestas a varios hechos y misterios que han marcado nuestras sociedades latinas.

Por ejemplo, esta primera temporada dará luz a misterios como El Chupacabras, El milagro de los Andes, La piedra negra de Zacatecas, Chico Xavier, La vuelta a Sudamérica de 1978 y muchos más.

“Yo estoy dichoso de ser parte de esta serie pues siempre he sido muy fanático de su versión original y en cada capítulo termino sorprendido. La verdad, estos son temas que me interesan, que me gusta investigar, y qué mejor que seguir aprendiendo de la mano de esta edición que se centrará completamente en Latinoamérica, que tiene varias historias que aún no han sido tan exploradas en la pantalla chica. Qué rico hablar de nuestros países de la mano de cerca de 100 expertos y testigos”, contó John Leguizamo en el lanzamiento para medios de esta producción.

Y agregó: “Claro, yo llevo varios años viviendo afuera, exactamente en Estados Unidos, pero me siento increíblemente orgulloso de mis raíces colombianas y latinas, de sus mitos, de sus leyendas, de sus historias inexplicables. Por eso, me siento completamente feliz de ser parte del proyecto y de intentar revelar todas esas historias que nos han dejado o con los pelos de punta, o con la boca abierta”.

En cuanto a los expertos que tendrá la serie, se trata de científicos, historiadores, investigadores en fenómenos paranormales y en fenómenos ovnis, quienes aportarán su mirada en cada misterio. Esto con el objetivo de que cada televidente pueda sacar sus propias conclusiones.

Además, los relatos serán complementados con materiales de archivo, recreaciones y testigos. Y es que son más de 40 casos latinoamericanos los que expondrá la serie.

América Latina: rica en historias inexplicables

“Los televidentes se encontrarán con todo tipo de historias, y por ejemplo, uno de los relatos que más me llamó la atención tiene que ver con el Dios Maya Camazotz, un hombre que se convertía en murciélago y que tomaba sangre. Y precisamente, gracias a él se dio origen a las historias de Drácula y de Batman. Muchas veces nosotros despreciamos nuestros orígenes, y miren, nuestras historias han sido la base para crear grandes personajes y tramas en los cómics, la televisión, el cine, el teatro y más. Busquen imágenes y vean el capítulo, les aseguro que se sorprenderán”, agregó el actor colombiano.

Además, también reveló que volvió a quedar impactado al recordar la historia de los sobrevivientes de los Andes. “A pesar de haber visto testigos y expertos hablando del tema, sigo sin entender cómo hicieron estos jóvenes para sobrevivir sin comida y con un clima helado. Y creo que más allá de lo inexplicable, esta historia sirve para inspirar”.

Muchas historias son para poner los pelos de punta, y por supuesto, el actor también se refirió al misterio que más le llamó la atención hablando de Colombia: las muertes en el Salto del Tequendama.

“Cualquier persona que haya nacido y crecido en Colombia conoce a la perfección y le teme a lo que ocurre en el famoso Salto del Tequendama. Yo no termino de comprender por qué tantas personas han escogido este lugar para quitarse la vida. Es como si una energía extraña los llevara hasta ese lugar”.

Pero además de hablar de lugares y personajes misteriosos o eventos inexplicables, esta serie también profundizará en seres monstruosos de la región, personas con habilidades mentales y hasta sanadores.

“Yo soy de esa clase de personas que siempre está intentando buscar respuestas para todo. Considero que cada hecho extraño tiene una explicación, y por eso mismo me interesó ser parte de este proyecto, porque además de mostrar lo inexplicable, también intenta darle una validación y una especie de explicación gracias a los expertos y todo tipo de archivos”, concluyó el actor.