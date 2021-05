“El teatro es un mecanismo de resistencia”: Fabio Rubiano

¿Qué lugar tiene el arte dentro de lo que estamos viviendo? Con esta pregunta en mente, conversamos con Fabio Rubiano, cofundador del Teatro Petra (junto a Marcela Valencia). Esto fue lo que nos dijo.

Sabemos que los artistas salen a marchar como ciudadanos, pero, también, siendo considerado por muchos como un líder entre artistas, ¿qué diría que motivó a sus colegas a manifestarse?

Yo no podría hablar en nombre de mis colegas, pero diría que lo que nos vincula es lo que vincula a cualquier persona que quiera defender los derechos de una sociedad. Eso no depende de si uno es actor, médico, escritor o pintor. Como ciudadanía, uno tiene derecho a defender eso que cada día evidentemente se ve más podrido. La plata que se derrocha en corrupción, los fondos que se destinan a las entidades que no necesitarían de esos fondos mientras que la gente empieza a pasar más y más necesidades, los índices de pobreza suben, todo lo que sabemos. Y lo que no sabemos, se intuye, y lo que no se intuye, se ve. Es palpable. Frente a una protesta legítima, si entraron con represión, pues eso enardece los ánimos y empieza a doler la manera en que están matando la gente es absurda. Eso es de cualquier ciudadano, no solo de un artista.

Y como artista, ¿uno cómo se expresa? Por un lado, en términos prácticos, la gente que tiene muchos seguidores, que se pueden mover como influencers o figuras públicas ayudan a difundir la noticia. O en el nuevo mecanismo que están usando, que es cuando una persona está siendo agredida por la fuerza pública, se conecta en vivo con alguien que tiene muchos seguidores y empieza a tener mayor visibilidad. Para eso sirven las redes, para que una persona con 100 seguidores sea ayudada por alguien que tiene siete millones, como pasó con Residente.

En cuando a nuestro papel artístico, nuestra función como artistas, para mí es difícil decir que hay una responsabilidad de contar ‘esto’. La responsabilidad la tiene el periodismo, la prensa. ¿Mi trabajo como dramaturgo es competir con los noticieros? Como ciudadano, sí. Pero como artista en la obra de arte no puedo hacer eso. Eso ya lo dicen los antropológicos, los sociológicos, la prensa. Mostrar la sangre en un escenario, no es.

Lo que yo creo que uno debería hacer, por medio de historias, es mostrar las causas y los orígenes de esa fractura, de ese mal, que no siempre están en el primero que uno señala. Sí, uno señala al Esmad, pero ellos forman parte de una cadena de valor, o de pérdida de valores (risas), que obedece a un origen. El origen de la fractura está en quién da la orden. Y el afiche de quién da la orden no es tan simple. Es la gran pregunta, ¿quién da esas órdenes? Y más allá de eso, tendríamos que preguntarnos quién elige a los que dan las órdenes. Y ahí la pelota se devuelve a la ciudadanía, que eligió a sus propios verdugos. Para eso sirven los artistas, para mostrar esas historias. Ahí de pronto sirven para generar preguntas, para generar reflexiones. Y no hablo de concientizar, que me parece horrorosa la palabra. No hablo de concientizar, hablo de hacer preguntas y generar reflexiones, eso me parece más interesante como artista y creador.

No buscan proponer verdades, sino permitir que el espectador llegue por si mismo a hacerse ciertas preguntas…

Sí, claro. Salir a decir ‘policías hijueputas que nos están masacrando’ no sirve de nada. ¡De nada! ‘Uribe paramilitar’, no sirve de nada. Se vuelven repeticiones en loop, un loop innecesario. Miremos las causas.

Desde el Teatro Petra, una de las enormes indisposiciones que han tenido recientemente surge en el contexto de la pandemia, con restricciones que se anuncian con muy poca anticipación…

Decir que somos los “más” afectados me parecería antipático. Estamos tan afectados como los otros sectores, como los restaurantes. Nos hemos acomodado, el teatro tiene esa capacidad porque siempre ha vivido en crisis (risas). Estamos acostumbrados al conflicto, entonces buscamos alternativas para hacer proyectos, para producir. Nosotros seguimos creando, seguimos produciendo, nos falta circular; tener temporadas, funciones, giras, relación con la comunidad. Esa ha sido la parte más afectada, por no hablar de la económica que esa ya lo sabemos. Es fatal, sobre todo cuando hemos mantenido nuestra nómina, así sea pagando al 50%, 70% y a algunos al 100%. Pero hemos seguido pagando porque queremos ser coherentes con lo que estamos diciendo.

Lo que hacemos es organizar nuestras piezas, que suelen ser de 9-10 actores. No podemos hacerlo porque no nos dejan meter más de 40 personas [al teatro]. Entonces empezamos a hacer obras pequeñas. En este momento estamos Marcela [Valencia] y yo en escena. El público ha sido maravilloso. Los días y en los horarios que se puede, se arma función y ahí llega la gente. Parece como guetto. Actividad de culto: uno llama y la gente llega, en medio de paro y protestas. Con aturdidoras a dos cuadras del teatro, paga su boleta y nos apoya. Uno entra en ese doble pensamiento de hacer función en paro. ¿Tiene sentido? Decimos que vamos a hacerla porque es un mecanismo de resistencia. Necesitamos también el arte. Ayer lo que hicimos por propuesta de Marcela, fue que al final a los espectadores les dimos una velita e hicimos un minuto de silencio por nuestras víctimas. Fue precioso. Hicimos la función, que tiene que ver con nuestra situación. Fue un momento de comunión. En el día hacemos presencia en las calles, y en la tarde miramos si es prudente hacer función, de acuerdo a la situación de orden público.

Ayer, en medio de todo, decidimos hacer una “función de resistencia” y al final hicimos un minuto de silencio por los jóvenes que han perdido su vida o están desaparecidos en estas manifestaciones. @FabioRubianoO @marcevalenciar pic.twitter.com/SVnZ8YFJPg — Teatro Petra (@TeatroPetra) May 5, 2021

Ahorita mencionaba algo clave en todo esto: la resistencia. ¿Cuál es el papel del arte en este momento que afrontamos?

El arte tiene las funciones que todos sabemos; producir placer estético, divertir. Llevar historias. Eso lo sabemos. Pero hay una cosa particular del teatro y es la generación de comunidad. Cuando tú vas a teatro vas a un evento y te preparas. No hablo del maquillaje, el abrigo, la sombrilla o el peinado. Hay un evento y tú vas a reunirte alrededor de un elemento comunitario. No quiero ponerlo en términos religiosos (risas) pero hay un elemento espiritual, vas a reunirte alrededor de esa liturgia. La gente va alrededor del teatro. Antes del teatro se toman un café, charlan –con distanciamiento–, hablan con gente que tiene sus mismos gustos, se conocen, se ennovian, o no, ven la obra y después charlan sobre ello. El teatro tiene una generación de comunidad, eso es lo que me parece más emocionante y por eso insisto en que lo más importante de un teatro es la cafetería. Es ahí donde la gente se une, se encuentra. La gente necesita reunirse, y lo hace con los protocolos excesivos que nosotros tenemos, porque somos insoportables con eso. Sandra Suárez, nuestra jefa de sala, tiene al equipo súper organizado para que eso se dé en un orden perfecto; entrada y salida, sabemos dónde está sentada cada persona. Eso es lo que se quiere apoyar, la gente necesita reunirse. Por eso hay tantas fiestas clandestinas; no porque la gente sea mala sino porque necesita reunirse. El teatro y las actividades artísticas son determinantes y definitivas. En términos concretos, la gente necesita reunirse y hacer parche. El teatro es una gran disculpa para eso.

Y en las calles también hay comunidad cuando el gremio artístico protesta, y por lo general, de forma pacífica…

Totalmente. Pero no solo los artistas, la comunidad en general protesta de manera pacífica. Hay excepciones, hay vándalos y hay infiltrados de las fuerzas armadas. No todos los que protestan son ángeles, pero la mayoría de la gente está en una protesta pacífica. Yo no diría artistas, sino la creatividad. Desde los carteles con las frases: ‘la situación está tan jodida que mi papá es uribista y me dejó venir a la marcha’, eso es una genialidad muy grande. O, ‘no les conviene matarme, le debo 50 millones al Icetex’ (risas), eso es maravilloso. Las frases, el humor, los elementos creativos son los que hacen que las marchas tengan un diferencial. La capacidad creativa de nuestra población hay que aprovecharla, la capacidad de hacer bien. Es injusto que una exigencia lógica sea asesinar. Más que creativos artistas, creatividad.