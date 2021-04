Premios Oscar 2021: una gala marcada por la sencillez y la nostalgia

Íntima y sencilla. Así fue la entrega de los Premios Oscar 2021, la cual tuvo que realizarse bajo todas las medidas de bioseguridad que rigen nuestra nueva realidad.

Como se había anunciado anteriormente, la gala comenzó a las siete de la noche en punto. Además, estuvo dividida en dos sedes: el Dolby Theatre y Los Angeles Union Station.

“Menudo año… y aún seguimos. Si las cosas hubieran sido diferentes en Mineápolis habría llevado botas en lugar de tacones”, aseguró la actriz Regina King en el comienzo de la gala haciendo referencia a la pandemia y las protestas raciales que marcaron el 2020.

Los invitados que asistieron a la gala de manera presencial, estuvieron separados y divididos por mesas, en medio de un lugar que imitaba a la perfección un bar de época.

Y quienes no asistieron, pusieron sus cámaras en teatros, casas y demás lugares alrededor del mundo, para contar sus historias detrás de las cintas nominadas.

La mayor ganadora de la noche fue Nomadland, que se llevó el galardón a mejor película. “Lleven pronto a alguien a una sala, hombro a hombro, y vean las películas nominadas esta noche”, aseguró Frances McDormand, actriz y productora de la cinta, quien además, se llevó el galardón a mejor actriz.

Tras convertirse en el ganador a mejor director por Parasite, Bong Joon-ho regresó a los Oscar para dar a conocer al nuevo ganador de la categoría. Tras una romántica introducción respecto a qué significa dirigir una cinta, dio a conocer que Chloé Zhao se llevó el galardón por Nomadland. Una sorpresa grata pues se trata de una mujer, y de nuevo, la categoría fue ganada por un extranjero.

La surcoreana Yuh-Jung Youn cumplió los pronósticos y se llevó el Óscar a la mejor actriz de reparto por su interpretación en Minari.

La actriz era la favorita para este galardón después de haber triunfado en los Bafta, los Spirit del cine independiente y los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG).

En cuanto a los hombres, Anthony Hopkins se llevó el premio a mejor actor por su interpretación en The Father, mientras que Daniel Kaluuya ganó el Óscar al mejor actor de reparto por su papel en Judas and the Black Messiah.

Muchos aplaudieron su discurso al hablar de los afroamericanos con carácter y humor. “Es tan difícil hacer una película, y más sobre un hombre negro como este”, dijo, haciendo referencia al personaje del filme, Fred Hampton, quien fue presidente de la sección de Illinois del Partido Pantera Negra en Chicago a fines de la década de 1960.

De otro lado, la película Another Round, del director Thomas Vinterberg y con Mads Mikkelsen como protagonista, cumplió este domingo los pronósticos y le dio a Dinamarca el Óscar a la mejor cinta internacional.

Vinterberg hizo llorar a varios al asegurar que esta cinta estaba dedicada a su hija, quien murió en un accidente de tránsito.

Otras de las ganadoras de la noche fue Promising Young Woman que se llevó uno de los premios más importantes de la noche: mejor guion original. Este guion fue escrito por su misma directora, Emerald Fennell, y en este se enlazan la venganza, el drama, el horror y la comedia negra.

En cuanto al cine animado, Soul fue la ganadora en la categoría de mejor película de animación, un galardón que vuelve a los estudios Pixar por segundo año consecutivo tras el triunfo de Toy Story 4 en la pasada edición.