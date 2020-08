"La literatura no está hecha para producir placidez": Marta Orrantia, autora de 'Cipriano'

Entre ofuscado y resignado, Cipriano lucha todos los días contra las pesadillas que le dejó una espantosa noticia. Por teléfono le anuncian que su hija, con quien no hablaba hace tres años luego de una discusión, falleció en un accidente aéreo. Pronto, sus propias equivocaciones y secretos regresan para atormentarlo, pero también para demostrarle que nunca es tarde para pedir perdón. Esto fue lo que nos contó la escritora.

Cipriano es un hombre a quien le cuesta admitir sus errores. ¿Vio en él reflejada esa universalidad del egoísmo que todos llevamos dentro?

Por supuesto. Cipriano siempre está buscando chivos expiatorios sobre los cuales depositar sus culpas y nosotros hacemos lo mismo. Lo primero que pensamos frente a cualquier situación es a quién culpar y, si uno se fija, estos culpables muchas veces no pueden defenderse, no tienen voz. Esto es algo que ocurre en todos los momentos de la vida, desde los más cotidianos hasta los más grandes.

Cuando en la infancia rompemos algo, por ejemplo, culpamos a la mascota. O ya en la adultez, cuando un hombre que no reconoce al hijo que espera la mujer con la que estuvo y la culpa de tener amantes. A nivel país también pasa: culpamos a los demás por el conflicto, y nosotros hacemos como que no tenemos nada que ver ahí.

Pero siento que esta imposibilidad de admitir los errores va más allá del egoísmo. Es un terror atávico a asumir las responsabilidades, a asumir las consecuencias de esos actos.

¿Qué pasa cuando los recuerdos se encuentran con el perdón, como le sucede a varios personajes a lo largo de la historia?

Me gusta que preguntes esto porque en realidad esta novela habla mucho de perdón. Cipriano se perdona a sí mismo por haber sido egoísta, por haber lastimado a las personas que quiso y ahí puede pedir el perdón de los demás. Ahí está dispuesto, como decía antes, a asumir las consecuencias. Cuando una persona, o una sociedad, es capaz de hacer eso, comienza a sanar. Fíjate por ejemplo Alemania. El solo hecho de reconocer como país lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial le dio la posibilidad de comenzar a perdonarse y a construir sobre esa base. Nosotros, de nuevo pongo el ejemplo de país, debemos perdonar para poder construir sobre ello. Perdonarnos, también. Reconocer que tuvimos un papel en toda esta debacle y que ya es hora de pasar la página. Así nos duela, porque el perdón duele. Pero esos recuerdos de los que hablan se vuelven cicatrices que, con el tiempo, pueden sanar.

Si Felipe hubiese podido conocer a Cipriano, ¿cree que se habrían llevado bien como padre e hijo?

Qué pregunta más difícil. Por supuesto depende de la época en la que se hubieran conocido, pero quiero hacer el ejercicio de pensar, por ejemplo, en que Felipe conoce a Cipriano en la adultez. Felipe estaría predispuesto contra unos padres que lo abandonaron, o sea que de entrada su primera reacción sería odiar a Cipriano y, conociendo al viejo, la reacción de él sería enfurecerse con Felipe y volverlo a abandonar. O sea que en ese primer escenario intuyo que no se habrían llevado bien.

Tal vez si Cipriano y Felipe hubieran tenido una relación de padre e hijo desde el comienzo hubieran podido llevarse mejor, pero es que Cipriano es un hombre tremendo, así que resulta difícil comprender cómo habría sido su vida con un hijo hombre. ¿Lo llevaría a los burdeles? ¿Lo haría su confidente? ¿Lo golpearía para que aprendiera a ser macho? ¿Habría sido un mejor padre de familia? Imposible saberlo.

Más que hablar de la muerte, este libro reflexiona sobre el duelo, y el vehículo para hacerlo es la muerte de una hija, ¿cómo vio modificada la reflexión partiendo de la muerte de una persona joven?

Lo dice Cipriano, me parece. El orden lógico es que sean los jóvenes los que entierren a los viejos, y cuando ese orden se subvierte, cuando son los papás quienes tienen que enterrar a sus hijos, ocurre una especie de anomalía en el universo. Creo que no existe un dolor más profundo que el de un padre o una madre que pierde a su hijo, porque tampoco hay un amor más puro, más infinito, que ese. Quería mostrar a un viejo derrotado, cuya vida deja de tener sentido porque Cipriano estaba sentado a diario esperando que su hija regresara. Ese era su propósito. Él era demasiado egoísta, demasiado orgulloso como para buscarla, pero estaba convencido de Juana volvería. Y de repente Juana muere. Y se da cuenta de que nunca va a poder decirle todo lo que quiso decirle. Tiene 76 años y por primera vez en su vida se ve solo, en toda la dimensión de esa soledad. Quiere morirse, pero inexplicablemente continúa respirando, caminando, existiendo. Pero ya ha perdido toda la voluntad. El duelo se lo ha tragado vivo, como una maleza. Pero paradójicamente es la muerte de Juana y lo que ocurre después, lo que lo saca de ese letargo, lo que le enseña a vivir.

El libro nos muestra también la dualidad de las relaciones entre hermanos; el amor y el odio. Cuéntenos cómo se construyó esa relación entre Cipriano y Néstor en la narración.

Las relaciones de hermanos siempre son complejas. Alguna vez escuché que era mejor tener un número impar de hijos, porque así establecían alianzas y la balanza necesariamente se inclinaba hacia uno u otro lado. Pero en una pareja de hermanos las cosas no son fáciles. Para empezar, siempre están compitiendo. Por el amor de los padres, de las mujeres, por el éxito o en los deportes. Siempre hay una rivalidad. Pero por otro lado, siempre hay una complicidad. La certeza de que no tienen a nadie más en el mundo. A Cipriano y a Néstor les pasaba lo mismo. Néstor era la memoria de Cipriano. El guardián de sus secretos más terribles. Pero al tiempo era el hombre que le había quitado al amor de su vida.

En realidad me basé un poco (solo un poco) en la relación entre mi papá y su hermano. Ellos, a diferencia de Néstor y Cipriano, pelean por cosas más banales, como la política, que es la única rivalidad que tienen. Pero son unidos, amigos, pacientes el uno con el otro… tienen una relación muy tierna, un verdadero privilegio.

¿Por qué cree que a Cipriano se le dificulta tanto admitir su propia tristeza, a pesar de que es un sentimiento que lo acompaña desde que amanece?

Él es un hombre. Aún más, un macho. Y tiene grabado en piedra aquel dicho de “los machos no lloran”. Durante toda su vida le enseñaron que admitir sus debilidades le quitaba hombría. Él era el proveedor de la casa, el padre todopoderoso, el donjuán, y el mundo (y las mujeres) giraba alrededor suyo. Ahora creo que no es capaz de aceptarse a sí mismo que todo eso ha cambiado. A mí me da ternura verlo, antes tan seductor, y ahora cómo lo tratan las amigas de su hija, por ejemplo, que le pellizcan los cachetes, que lo consienten como un niño. Pero además nadie lo necesita. El mundo sigue girando sin él. Néstor sigue con Alicia, en su propia cotidianidad, y ya nadie necesita a Cipriano para que gane un sueldo, para que tome decisiones, para que dé un consejo. Debe ser muy difícil sentirse así. Creo que un hombre tan orgulloso como él no es capaz ni siquiera de admitirse a sí mismo que él es quien necesita a los demás. Cuando lo hace, por fin se da cuenta de su propia tristeza, de lo desvalido que es.

Sin negar la belleza de esta narración, varios lectores han dicho que el libro los dejó "desolados", ¿le sucedió algo similar en el proceso de escritura?

¡Gracias! ¡Me alegra que te hubiera parecido bella! Ahora, hablando de la desolación, la literatura no está hecha para producir placidez, sino que está hecha para incomodar, para sacar a los lectores de su zona de confort, para que se cuestionen sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea. Entonces creo que la desolación no es necesariamente un sentimiento malo. Ahí hay un lector al que Cipriano le movió una fibra, le dio rabia o asco, o tristeza o lo frustró. No pretendo ser moralista ni dejar una enseñanza, pero me siento feliz cuando algo que he escrito produce una impresión en quien lo lee. En cuanto a la escritura, fue dolorosa porque creo que los procesos de escritura son dolorosos, pero lo que me ocurrió con Cipriano, que no me ha pasado antes, es que en el proceso de reescritura (hice como unas diez versiones, si no más), sí lloré. No en todas partes, sino particularmente en el ritual que tienen las amigas. Hasta el día de hoy no puedo leer esa parte sin sentir una profunda tristeza.

