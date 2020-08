Cepeda y Fonseca, dos "Compadres" que le cantan al folclor

Este año ha sido muy productivo para los cantantes, que en paralelo han sonado desde hace años en la radio nacional y se han ganado un lugar en las listas de reproducción de sus seguidores. Ambos, distintos pero complementarios, se encontraron antes en algunas colaboraciones y ahora en este disco, que comenzó como una serie de correspondencias de dos artistas en busca de hacerle un canto apasionado al romance desde la música tradicional. Esto fue lo que nos contaron.

¿Qué los antojó de hacer un disco tan colombiano?

Fonseca: creo que los gustos musicales de los dos, obviamente a la hora de escribir pues sí quisimos explorar esos mundos sonoros folclóricos colombianos y fue como un tema de diversión y de juego porque cuando nos sentamos a escribir en un par de sesiones de composiciones muy especiales, era como, 'bueno, ¿qué tal un pasaje llanero, qué tal un merengue vallenato, aunque ese ya venía de antes, pero qué tal un bambuco, y qué tal un bolero?'. Así nos fuimos yendo por distintos lados y para mí es tal vez lo más valioso y bonito que tiene este álbum; lo ecléctico y variado en el buen sentido de la palabra, esa es la propuesta tal vez que tiene el álbum.

Cepeda: Sí, es cierto, el álbum nació primero como una correspondencia de canciones. Fonseca me mandó una primera canción para que consideráramos terminar juntos que era esta que se llama Camino a tu casa, que es precisamente la que estamos lanzando ahora. Ya veníamos haciendo unos shows y ya existía el concepto de compadres, entonces yo le contesté enviándole también media canción que era La promesa. Terminamos de escribirla juntos y ahí comenzó una correspondencia que terminó en unas reuniones de composición donde nos dimos cuenta que lo que queríamos hacer con el disco se podía parecer mucho a lo que sucedería en una reunión, en una bohemia que compartiéramos donde nos sentáramos una noche con la guitarra a conversar y a cantar, seguramente terminaríamos visitando rincones así de la música. De una manera intuitiva fuimos llegando a eso, nos sentamos a trabajar con un gran artista y músico que se llama D'Artagnan, que es un guitarrista que trabaja conmigo y que además conoce mucho de folclor. Él es llanero, entiende muchísimo de eso y entonces de ahí salió por ejemplo la idea de hacer el pasaje. Yo tenía la idea en mi cabeza de hacer un merengue vallenato porque es uno de los amores míos del vallenato, pues me parece maravilloso entonces escribí media y Fonseca contestó la otra media y así empezamos como esa correspondencia haciendo cosas que nos gustan mucho pero que no hacemos tanto. Entonces ahí están sonidos como esos, ya cada uno había tenido su aventura con la ranchera, pero aquí nos juntamos para que sonara muy muy mexicano y escrita por los dos. Es como una complicidad en gustos musicales que no visitamos tan a menudo y por eso resulta esa variedad del álbum.

¿Por qué es tan importante de vez en cuando hacer un alto y regresar a las raíces, al sonido de acá?

Fonseca: yo creo que la riqueza musical y cultural colombiana es inmensa. Nunca va a sobrar y siempre va a hacer falta explorarla un poquito más. Creo que así como este álbum tiene esa parte, digamos, muy folclórica, tiene otra parte parte que es también más pop, pero por eso mismo quisiéramos que la gente que de pronto no está tan conectada o no conoce ritmos tan nuestros como un pasaje llanero, como un merengue vallenato, como un bambuco, se conectara y conociera y se diera una vuelta por algo que es muy típico nuestro a través de este álbum de Compadres. Es algo que llevamos en nuestra sangre y que hace parte de nuestra historia. De ahí queda también un documento muy especial para que nuevas generaciones pues conozcan algo más de eso.

Cepeda: sí, la música colombiana de la que estamos tan orgullosos hoy en el mundo tiene sus raíces en nuestra música colombiana, los momentos más altos y más gloriosos de nuestra música en el mundo siempre tienen folclor de por medio si nos ponemos a darnos cuenta. Entonces es muy importante que nunca nos olvidemos de eso, que la gente, lo que decía mi compadre, la gente más joven no le tenga miedo a acercarse a la música colombiana. La música colombiana es el origen de todo esto que estamos disfrutando y escuchando en el planeta hoy. Entonces es bueno de vez en cuando recordarlo, ¿no? Y visitar esos géneros. Además un bambuco no tiene que ser del siglo pasado, un bambuco se puede escribir por la mañana hoy y lo podemos disfrutar.

Las letras de la canciones de este álbum están unidas por ese diálogo entre ustedes dos. ¿Esto fue algo que planearon desde el comienzo? O ¿fue algo que se dieron cuenta que funcionaba a medida que grababan las canciones?

Fonseca: fue un tema que no fue planeado desde el principio, pero es algo muy especial del álbum porque cada canción es una historia nueva entre dos compadres. Es un álbum donde un compadre le dice al otro, por ejemplo en La serenata, que es el merengue vallenato, “se me va mi amor, se va, se va de viaje, compadre acompáñeme, vamos a darle una serenata, yo no le puedo pagar, pero lo invito a un trago y usted me acompaña a pasar esta pena de amor”. La de Esos amores, por ejemplo, que es la ranchera, habla también de dos compadres que se enamoran de una misma mujer y el uno le dice al otro como: “yo le dije que iba a salir golpeado de esa situación”. Cada una de las canciones tiene esa historia y eso hace muy especial el álbum también porque es como historias entre dos amigos que se van acompañando en la vida en distintas situaciones.

Cepeda: Así es, el otro que le pide prestada plata… son como una cantidad de momentos de una amistad que tienen en el fondo, excepto en esa canción de La promesa, en el fondo siempre tienen una historia de amor de por medio y son dos amigos acompañándose en las circunstancias de la vida. Son compadres que se apoyan y se parecen mucho a lo que terminamos haciendo acá.

Después de esto, ¿se animarían a grabar otro álbum juntos?

Fonseca: ¡Sí! Yo creo que sí y lo hemos hablado muchas veces. Nosotros arrancamos este proyecto de “Compadres” hace como cinco años, tal vez fue cuando hicimos por primera vez un concierto juntos y que arrancó la idea de montarnos en un escenario juntos para cantar las canciones de cada uno y cantarlas juntos y poco a poco se ha ido como desarrollando ese proyecto y llegamos ahora a esto, a tener un álbum juntos. Lo que siempre hemos hablado es que es un proyecto que al final del día no tiene expiración. Cada uno siempre tiene su carrera y hace sus proyectos pero siempre hay un momento donde nos reencontramos y decimos: “bueno, volvamos al escenario juntos”. En este caso hicimos un álbum juntos, ojalá pues más adelante sigamos haciendo canciones y música juntos.

Cepeda: Seguro que sí, el resultado fue muy bueno. Le contaba a mi compadre que esta mañana escuchaba el disco después de haber salido de toda la pos producción, después de haber cerrado todos los folders y escuchar el disco en la cabeza, es muy gratificante y dan ganas de hacer más cosas. Lo que tú decías, hay muchas cosas que se nos pueden quedar en el tintero y que al oírlas se nos ocurren ahora y por fortuna tenemos esa posibilidad de volvernos a juntar cada vez que lo sintamos necesario, ya nos dimos cuenta de que escribimos fluido, que escribimos fácil y que nos entendemos muy bien también en ese aspecto, entonces hay que estar esperando la siguiente ocasión que debe ser ojalá pronto.

