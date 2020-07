'Ilustre', un portal para amantes de la cultura y las artes

View this post on Instagram

El personaje del Joker en Batman está inspirado en la novela "El hombre que ríe" (1869) de Víctor Hugo. La historia trata de un hombre cuyo rostro mutilado le hace parecer que sonríe todo el tiempo. La novela se adaptó al cine mudo en 1928 y el papel principal fue interpretado por un tal Corad Veidt. Su interpretación sería inspiración para Bob Kane, creador de los Cómic de Batman.