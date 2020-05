The Inspector Cluzo le hace un canto a la tierra con un cover de 'Hey Hey, My My'

El dúo gascón (Francia), que en años recientes pasó por festivales colombianos como Unirock (Cali), Rock al Parque (Bogotá) y Altavoz (Medellín) durante el ciclo promocional de su álbum We The People Of the Soil, vuelve en medio de tiempos convulsos para el planeta con un nuevo sencillo.

Se trata de Hey Hey My My, la canción original de Neil Young que registraron hace unos meses junto a su productor de cabecera, Vance Powell (el mismo de Jack White), en la ciudad de Nashville.

Con este lanzamiento Laurent Lacrouts (voz, guitarra) y Mathieu Jourdain (batería) inauguran su The Organic Farmer Season (algo así como la Temporada Granjera Orgánica) durante la que, en cada cambio de estación, estarán lanzando una nueva canción con un propósito vital detrás: la conexión con nuestro planeta.

Y es que no escogieron grabar esta versión solamente porque disfrutaran profundamente de la música de Neil Young. “También nos sentimos cercanos a su causa de activismo ecológico”, explicó Laurent.

“Hace unos 10 años ya que trabajamos desde este ángulo del 'actúa global, piensa global', con nuestra labor en una granja autosuficiente; queremos poder alimentar a la gente y evidenciar también con nuestro arte que existen conductas más sanas para la humanidad que, ahora más que nunca, se hacen relevantes en un mundo que tiende a la enfermedad”.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar