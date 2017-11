Samael traerá sus impíos sonidos a la tercera entrega del Festival del Diablo

Eran finales de los noventa cuando los sonidos estruendosos y las guitarras vertiginosas que emanaba el metal llegaron a mi vida para quedarse. En esa época ser mujer metalera era muy dificl, el machismo predominaba en la escena. Para esos días, el sonsonete de una melodía llamada ‘Baphomets Throne´ llegó a mis oídos y descubrir que banda lo interpretaba era difícil; el acceso a Internet en Colombia era muy bajo.

Sin embargo, un amigo que coleccionaba música desde hacía varios años y que no le importaba que una mujer aprendiera de Black Metal, me enseñó a Samael, la dueña de esa canción que me enamoró. Desde entonces, no les he perdido la pista, aunque debo confesar que no soy tan fan de sus últimos trabajos. Sin embargo, no me perdería la oportunidad de verlos en nuestro país, en la tercera entrega del Festival del Diablo, que se llevará acabo el próximo 25 de Noviembre en el Hollywood de la Calera y que contará con la participación de grandes bandas internacionales como Accept, Sodom, Terrorizer y Witchery

Esta será la segunda vez que Samael se presentará en Bogotá, su primer show fue en Rock al Parque del 2010. “El veneno de Dios” regresa a Suramérica en su forma original más oscura, interpretando en su totalidad su obra maestra “Ceremony of Opposites” para conmemorar así 30 años de carrera musical con este indispensable trabajo discográfico que hizo historia en la escena del Black Metal mundial.

PUBLIMETRO tuvo la oportunidad de entrevistar a su vocalista, Vorph, quien nos contó los detalles de su próxima presentación en el Festival del Diablo.

Esta es la segunda vez que ustedes vienen a Colombia ¿qué expectativas tienen sobre el público colombiano?

Sí es la segunda vez, la primera fue en el 2010, era un festival muy grande, fue Rock al Parque, fue una pesentación increíble, había mucha gente. En ese entonces no tuve la oportunidad de ver muchas bandas, pues estuve la mayor parte del tiempo en el hotel. Supongo que esta vez podré las agrupaciones que tocarán en el Festival del Diablo, muchas de ellas no las conozco, entonces lo disfrutaré. Además, estoy seguro de que el público nos dará su mejor energía en este show.

Hace poco ustedes lanzaron al mercado su nuevo trabajo titulado Hegemony ¿cómo han recibido sus seguidores esta producción?

La respuesta del público ha sido muy buena. Nosotros estamos muy felices con esto. Todo este trabajo musical se va a presentar en este festival. Además, tocaramos con grandes bandas como Sodom, Accept, Terroraizer. No podemos esperar para tocar junto a ellos.

Ustedes venían grabando con la Nuclear Blast y ahora este nuevo trabajo lo realizaron con la Napalm Records ¿cómo ha sido la experiecia de trabajar con este sello discográfico?

Ha sido una experiencia increíble, pues hemos tenido una excelente promoción, hemos estado en París, en Berlín. Además, han orgnanizado muchas cosas relacionadas con el lanzamiento del nuevo trabajo. Veremos si contínuamos con ellos en un futuro, porque siempre buscamos un sello que nos respalde por mucho tiempo, no nos gusta estar cambiando. Tengo un buen presentimiento, hay muy buena energía.

¿Cómo fue el comienzo de Samael?

Nosotros formamos la banda a finales de los 80´s, grabamos nuestro primer EP, llamado Medieval Prophecy. Mi hermano y yo fundamos la banda. Nosotros no teníamos mucha experiencia, solo intentábamos hacer la música que nos gustaba. Tuvimos muchos cambios en nuestra alineación. Antes de grabar nuestro primer álbum entró an bajista y fue algo nuevo para nosotros, dejar de ser dos para convertirnos en una banda de 3. Luego, tuvimos un teclista . Camabiamos muchas veces pero no dejamos de ser Samael.

Ceremony of Opposites y Passage son los dos trabajos musicales más importantes para Samael, sin dejar atrás el Hegemoni: Vorph

¿Cuáles fueron las canciones que llevaron a Samael a la fama?

Creo que econtramos nuestro sonido en los trabajos Ceremony of Opposites y Passage, creo que son los dos trabajos musicales más importantes que hemos tenido y probablemente nuestro nuevo álbum. Con el Ceremony logramos conectar a nuestros seguidores con cada canción y eso fue algo novedoso para nosotros y nos abrió muchas puertas. Con el Passage usamos una batería programada, experimentamos sonidos electrónicos e industriales. Bueno y con este nuevo trabajo seguimos experimentando, usando cosas del Passage, tratando de capturar todos los sonidos que hemos estado haciendo los últimos años. Me gusta mucho este trabajo, es el nuevo paso de Samael.

¿En qué momento Samael decidió cambiar su estilo musical?

Creo que nunca dijimos vamos a cambiar, así no funcionan las cosas. Como te dije antes con el Ceremony Opossites, cambiamos mucho, pues teníamos teclados en cada canción y Xytras compuso la música, yo solo escribí la letras y las cantaba. Por ejemplo, antes de ese trabajo hicimos un EP titulado con Rebelion y allí hicimos una canción llamada Static Journey", era una canción computarizada, no tenía batería, ni nada. En ese momento, yo no sabía que iba a marcar el paso para nuestro siguiente álbum.

Nosotros, solo comenzamos a hacer lo que creíamos que era lo mejor para la banda. Incluso en lo personal hemos cambiado, yo ya no escucho la misma música que escuchaba 20 años atrás. No gusta la música clásica, electrónica y por supuesto metal, de allí venimos.

¿Qué bandas han influenciado a Samael?

Venom fue una de ellas, nosotros antes de hacer música estábamos fuertemente influenciados por el Heavy Metal, bandas como Kiss, ACDC, Iron Maiden y Motor Head. También, en esa época el punk mandaba. Bueno y en estos momentos escuchamos bandas como Meshuggah, Shining de Noruega y Gojira. Además me gustan las agrupaciones que tratan de hacer algo diferente.

La influencia de Celtic Frost es incuestionable en el metal extremo, ¿cree que con la muerte de Martin Eric Ain se cierra un capítulo de esta banda?

Por supuesto la muerte de Martin es el final de Celtic Frost. Aunque ya se había terminado hace mucho, según tengo entendido Tom, vocalista líder, no quería reunir a la banda, tuvo buenas ofertas para hacerlo, pero no quiso. Hay que reconocer que esta bandota hizo muy buenos trabajos y que no tiene sentido seguir sin Martin.

¿Cómo ve el metal suizo en la actualidad, teniendo en cuenta que ha sido tan destacado en las últimas tres décadas?

Hay muchas bandas hoy en día a comparación de la fecha en la que nosotros fundamos Samael. Además, hay muchas variantes dentro del metal, creo que pasa lo mismo en todo el mundo. Este género ha tomado una fuerza increíble.

