Manolo Bellon presenta su nuevo libro: 'The Beatles'

Cincuenta años después del nacimiento de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, uno de los álbumes más influyentes de la historia de la música, Manolo Bellon regresa con la biografía actualizada de la banda más famosa del mundo para rendirle homenaje: The Beatles.

Desde 1940 hasta 2017, este libro reconstruye el origen de este cuarteto británico, el camino hacia el éxito, su desmoronamiento, la vida personal de sus integrantes y muestra los acontecimientos mundiales que ocurrieron mientras todo esto sucedía.

“De la historia apasionante de los Beatles, de la que tanto y de tantas maneras se ha escrito y hablado, trata esta obra. Un libro que, para comenzar, hace falta en Colombia, ya que la excelente biografía ¡Gritad! (Shout!), de Phillip Norman, hace siglos salió de circulación en nuestras librerías. En estas páginas se cumple a cabalidad aquel dicho que dice ‘el que sabe repasa y el que no sabe aprende’. Aunque estoy seguro de que aun los más expertos y conocedores encontrarán detalles que no conocían, o les dirán que algún hecho que daban por cierto no es más que una leyenda urbana”, asegura Eduardo Arias, en una parte del prólogo del libro.

Manolo Bellon es una de las pocas personas que, sin ser artistas, han recibido un disco de oro. En diciembre de 2001, EMI Music le otorgó este reconocimiento por su trabajo en la difusión de la música de The Beatles, y en particular del álbum 1.

Datos y cifras se exponen en este texto, y queda más que claro por qué los Beatles decidieron cambiar de forma tan abrupta la orientación de su música y sus vidas a partir de 1966, y por qué comenzó a primar en ellos cada vez más el interés personal por encima del colectivo.

Manolo Bellon, conocido como el ‘disc jockey’ de todos los tiempos, es uno de los hombres de radio y una de las voces más influyentes de Colombia. Fanático y gran conocedor de The Beatles y del rock y pop en general, tiene 48 años de carrera frente a los micrófonos.

Además ha sido periodista cultural y de música en noticieros de televisión y columnista en impresos. Ha publicado tres libros y cientos de escritos sobre rock y pop.

Si quiere saber más de este nuevo texto, sepa que Manolo Bellon conversará con Eduardo Arias acerca de esta biografía el próximo miércoles 30 de agosto a las 7:00 p.m. en la Librería Lerner sede Norte (Carrera 11 # 93 A – 43), con el acompañamiento de la banda tributo The Beat Vox.

