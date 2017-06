Orfeo y Eurídice llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Si usted es amante de la ópera no se puede perder Orfeo y Eurídice a mediados de junio en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

La encargada de darle vida al mítico Orfeo será la mezzosoprano italiana Paola Gardina. El reparto lo completan la soprano Amalia Avilán (Eurídice) y la soprano Karolyn Rosero (Amor – Cupido ). Este montaje tiene la particularidad que reúne nuevamente al Coro de la Ópera de Colombia y al Colegio del Cuerpo de Cartagena de Indias, luego del exitoso Tannhäuser en 2013.

También se contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Cali, la solista Paola Gardina y las sopranos colombianas Amalia Avilán y Karolyn Rosero.

Orfeo y Eurídice es una obra del compositor alemán Christopher Willibald Von Gluck, basada en el mito de Orfeo. El relato dice que fue tan profundo el dolor de Orfeo que las Euménides, conmovidas, le permitieron bajar hasta el Hades a liberar a Eurídice con una única condición: no mirarla hasta cuando regresara a la tierra. Eurídice entristece creyendo que Orfeo no la mira porque ya no la ama. Orfeo no logra resistir la tentación y justo antes de que ella haya salido por completo voltea a mirarla. En el mito original, Eurídice se desvanece en el aire y Orfeo la pierde para siempre. En otras versiones salen juntos, demostrando el triunfo del amor sobre la muerte.

Únicas funciones martes 13 y el miércoles 14 de junio a las 8:00 p.m. Entradas desde $40.000.

