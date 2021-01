¡2021: Millos se refuerza para salir campeón!

A pocos días de comenzar el torneo 2021-I los directivos de Millonarios anunciaron un refuerzo más para buscar la tercera Copa Libertadores, así como el título 35 del fútbol colombiano. Fiel a la tradición del primero de enero de cada año, la oficina de prensa de los embajadores anunció el nombre que esperaban los hinchas azules: Rafael Santos Borré.

Después de varias semanas de negociaciones con el River Plate argentino, por fin hubo luz verde y se confirmó lo que se venía hablando. El goleador Santos Borré se vestirá de azul. Vendrá a reforzar una delantera que desde ya promete consolidarse como la más fuerte de Sur América. A él se suman el extremo izquierdo Luis Díaz, quien llegó de Portugal y el goleador Alfredo Morelos, procedente de Escocia. Tanto Díaz como Morelos son un regalo de la marca Coca Cola para el equipo embajador. Por supuesto, dentro de un convenio comercial.

En el medio campo los embajadores contarán para la nueva temporada con Freddy Guarín, mundialista de mil batallas, Mateus Uribe, procedente de Portugal y Juan Fernando Quintero. La negociación para traer a Uribe y Quintero se hizo a través de la empresa CLARO, quien figura como mediadora dentro de esta negociación y principal sponsor para regalarle a los hinchas azules dos refuerzos de lujo en el medio campo.

El caso de Frank Fabra, nuevo lateral izquierdo de los azules, es similar. La multinacional ADIDAS fue la encargada de la transferencia y será quien reciba todos los aplausos de la hinchada azul por regalarle un lateral de talla internacional.

Para terminar con estas buenas noticias, la oficina de prensa de Millonarios comunicó que, a 31 de diciembre de 2020, se habían vendido más de 35 mil abonos para la temporada que comienza en pocos días. A pesar del aumento del 120 % en los precios, la hinchada azul respondió –como siempre– de la mejor manera. No dudó un segundo en comprar su abono. Esta vez la compra del abono estaba ligada a la compra de la camiseta del jugador que llega como refuerzo y -de nuevo- a pesar del alto costo, la hinchada azul no escatimó en gastos. Cuando existe una hinchada así, el negocio es redondo por donde se le mire.

¡Enhorabuena por Millonarios, sus hinchas y las empresas patrocinadoras!

El anterior escrito debió haber sido publicado el 28 de diciembre dentro de la sección “pásela por inocente”. Desafortunadamente lo único cierto de todo eso es la llegada de Freddy Guarín para la temporada 2021-I. Pero, como dice el refrán popular: “una golondrina no hace verano”.

La triste realidad es que la última vez que Millos se reforzó para salir campeón fue en el lejano 1989. Desde entonces, a raíz de la muerte del innombrable, el equipo azul entró en el limbo de los equipos llamados “clase media”. Y así han pasado más de 30 años. Contratando por contratar, con el único objetivo de sumar jugadores para cumplir con el calendario. Las nuevas generaciones de hinchas -aquellos que no conocieron la grandeza- se conforman cada semestre con esas contrataciones. Jugadores que vienen de equipos chicos y que no representan la más mínima ilusión en la hinchada. Es tal el conformismo y mediocridad de directivos e hinchada, que incluso se valora como un triunfo el hecho de no haber descendido. A eso hemos llegado.

Posdata: la contratación de Freddy Guarín, quien sin duda sí es un refuerzo para nuestro Millonarios querido, estuvo más relacionada con la intención y deseo del propio jugador (Guarín llevaba meses publicando en sus redes sociales su deseo de vestirse de azul) y “menos relacionada” con la gestión de una junta directiva famosa por la pésima contratación de jugadores.

Antes del 16 de enero publicaré un análisis detallado de la nómina con la que Millos enfrentará este nuevo torneo.

