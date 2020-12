Arsenal anti Covid disponible

Todos estamos muy preocupados con la pandemia, algunos hemos tenido la suerte de poder trabajar en la búsqueda y hallazgo de las soluciones, pero lamentablemente también en la gran frustración de solo poder aplicarlas en un muy cercano entorno. Así es, las soluciones han estado disponibles muy desde el inicio de la expansión de la enfermedad, valga la verdad inmersa entre mucha desinformación, ignorancia y miedo, información que mediante Derechos de Petición iniciamos a comunicar desde abril 18 a Presidencia, Minsalud, INVIMA, Alcaldías Gobernaciones y Cárceles. Mientras el primer mundo se lanzó a buscar nuevas soluciones basado en complejas, costosas tecnologías y avances científicos aun con consecuencias desconocidas, ya teníamos hace muchos años medicamentos de bajo costo, experimentados y conocidos para prevención y cura de la enfermedad. Lamentablemente entramos en un letargo médico explicable solo inicialmente por el arraigado y conocido habito de solo hacer lo que se definió a lo largo del tiempo en los llamados protocolos médicos, desarrollados para aprender de la experiencia y acertar en situaciones normales, protocolos que muy rápidamente se supo que no funcionan en una situación tan dramática y grave solo comparable con un incendio en el que primero debemos salvar a las personas en peligro, evitar que mueran de asfixia o quemados y luego si preocuparnos de los llamados protocolos que terminaron haciendo resultados opuestos a los propuestos.

Desde el inicio aparecieron médicos con mucha claridad acerca de la enfermedad, pero ante todo que usaron su autonomía médica y se vieron precisados a desafiar y soportar críticas a sus escépticos colegas en aplicación de las soluciones, las que a lo largo de estos meses se fueron decantando para concluir hoy que la pandemia debería haber terminado hace muchos días si se hubiera practicado la prevención y/o el tratamiento temprano sin olvidar que el coronavirus casi nunca mata, lo que mata son las complicaciones que son esencialmente de vías aéreas muy marcada en los pulmones y de vías digestivas, así como sus consecuencias, derivadas de no atender muy temprano la infección, el cual consiste en:

FASE 0

Coronavirus Profilaxis con Ivermectina, sabemos que la Ivermectina es eficaz como preventivo. No coma nada después del desayuno o almuerzo durante 2 horas, para mejor absorción deseable, aunque no indispensable, tome vía oral el medicamento que es aceitoso y no de buen sabor por lo que es necesario disolverlo en una cantidad pequeña de yogurt, no agua para tomarlo. Si desea puede beber encima medio vaso de agua y no comer nada durante 2 horas. Repetir dentro de 25 días que es el periodo que cubre, úselo hasta que termine la pandemia. Compre para uso humano, frasco de 5 cm cúbicos de Ivermectina liquida de 6 mg/ml (0.6%), que son aproximadamente 20 gotas por cada centímetro cúbico. La dosis como preventivo es de 1 miligramo por cada 5 kilos y cubre por 25 días. La dosificación como preventivo es: multiplique el # de kilos de peso del paciente, por 0.7 y obtendrá la cantidad de gotas a tomar. Ejemplo: Si pesa 60 kg, 60 x 0.7 = 42 gotas. Y listo, eso es todo. Tomar precauciones para niños de peso inferior a 15 kilos, mujeres embarazadas o lactando y personas con graves problemas gástricos.

VACUNAS:

En la actualidad se avanza en los procesos de poner a disposición varias vacunas de ARN modificado de Pfizer y Moderna mal llamadas vacunas de las que no se conocen sus efectos ni el tiempo de inmunidad, que tienen muchos riesgos desconocidos, sobre lo que hay mucha polémica, actualmente no las aconsejamos y avanzan otras que si son vacunas (enfermedad amortiguada) más deseables, pero aun no existen.

Fase 1

Etapa inicial del contagio. Cuando el virus penetra principalmente por nariz y muestra los primeros síntomas: malestar general, carraspera, tos metálica o seca e inicio de la fiebre, aunque puede haber otros, como dolor de cabeza y/o garganta y perdida de olfato y/o gusto y aún no ha producido o apenas inicia la inflamación de las vías aéreas: fosas nasales, boca, faringe, glotis, laringe, bronquios y alveolo pulmonar. Es aquí donde se inflama y hay que evitarlo como algo primordial para que la enfermedad sea mínima. El ataque es casi esencialmente en estas vías aéreas, pero si se descuida y no se atiende con antiinflamatorios buscará también las vías digestivas y pasará a la siguiente etapa.

CURATIVA EN FASE 1 INICIAL.

Es la forma de curación más simple y adecuada cuando tenemos sospecha con algún(os) síntomas. Es una forma de dar herramientas al cuerpo para que el mismo se defienda. Este tratamiento debe ser hecho muy al inicio de la infección, aproximadamente 0 a 3 días del contagio, mediante un AINÉ o antiinflamatorio no esteroide Ibuprofeno = Advil de 400 mg cada 8 horas x 7 días es el mejor y hay muchos AINEs si existiera contraindicación, como Naproxeno, Aspirina, Diclofenaco, Indometacina, etc., combinado con antigripal por 7 días Dristan, Pax, Noraver, Noxpirin, etc. (se cambiaron los nombres por los que se usan en Colombia. Esto es lo más valioso del mensaje, se deben aplicar estos medicamentos cuando se inician los síntomas SIN ESPERAR QUE LA PRUEBA CONFIRME EL POSITIVO PARA COVID, pues se habrá perdido el tiempo más importante. Muy importante: No usar en esta fase "Acetaminofen" igual a Paracetamol, igual a Tylenol, e igual a Dolex) porque no es antiinflamatorio y la inflamación causará daño grave. Aunque nada impide usar Ivermectina en fase inicial, es deseable hacerlo primero con antiinflamatorio y antigripal que funcionará en la mayoría de los casos sin molestias del organismo.

CURATIVA CON IVEREMECTINA EN FASE 2 INTERMEDIA

Aproximadamente, 3 a 7 días del contagio. Tiene magníficos resultados inclusive para pacientes mayores o con otras enfermedades.

Use la Ivermectina previamente descrita con las mismas precauciones, pero ahora en fase curativa cambia la dosis que debe ser 1 gota por kilo de peso 1 vez al día por 2 días. En caso de antecedente de gastritis, malestar gástrico, náuseas o de algún motivo de mayor intolerancia oral, dar la dosis fraccionada en 2 partes con una diferencia mínima de 3 horas, para reducir los efectos secundarios.

En los casos Severos y Críticos, en los que la carga viral es mayor y persistente, en caso de que no se presente una casi total mejoría después de la 2da dosis, se recomienda dar dosis diarias adicionales hasta que no presente síntomas y signos evidentes de enfermedad pulmonar, tales como dificultad respiratoria. Como la Ivermectina es un sistémico eliminara el virus tanto de vías aéreas como digestivas.

TRATAMIENTO EN FASE 3 AVANZADA.

Antiinflamatorios esteroides es la base, mezclados con antibióticos etc., UCIs, procedimientos de los que todo el sistema médico colombiano ha aprendido mucho en este periodo como lo muestra la disminución del indicador porcentual de muertos. Este periodo y procedimientos finales no es el objetivo de esta comunicación, pero también hay evidencia de muy buenos resultados en esta fase con el uso de Ivermectina por haberse confirmado ser antiinflamatorio, por lo que se debe solicitar a los médicos incluirla.

MEDICAMENTOS.

Hemos mencionado medicamentos conocidos simples y económicos lo que obliga a contar algo de ellos:

AINEs.

Los antiinflamatorios existentes son no esteroides conocidos como AINEs y esteroides y ambos sirven, pero la idea inicial es usar solo AINEs para permitir en ese periodo que el cuerpo siga defendiéndose. Los AINEs son bastantes y todos tienen contraindicaciones, pero su uso en un muy alto porcentaje impedirá el paso de la enfermedad a las situaciones complejas mencionadas. En el uso de todos los AINEs se deben verificar siempre problemas gástricos.

IBUPROFENO = Advil, Motrin: Es el más común y seguro, muy poco tóxico solo mortal por encima de 150 comprimidos de 200 mg para un hombre normal.

ANTIGRIPALES: Dristan, Pax, Noraver, Noxpirin. Existen muchos más y todos ellos están compuestos de una mezcla de: antitusivos, expectorantes, antipiréticos, analgésicos, descongestionantes nasales, antihistamínicos. Ellos en conjunto alivian el dolor y otros síntomas y descongestionan facilitando la recuperación. Recordar “el covid es un nuevo tipo de gripa”.

IVERMECTINA: Fue descubierta por Satoshi Ōmura 1935- bioquímico 1958 japonés, Nobel 2015

M.S. con Ph.D. en Ciencias Farmacéuticas 1968 y Ph.D. Química 1970. Descubrió más de 480 nuevos compuestos.

La Ivermectina ha mejorado la vida de millones de personas desde su descubrimiento en 1975 y hace parte de los 3 medicamentos más importantes por la masificación junto con la aspirina y la penicilina.

La bacteria descubierta resultó ser una nueva especie del que su compuesto llamado avermectina, fue modificado químicamente para aumentar su actividad y seguridad. La Ivermectina, es comercial veterinaria desde 1981 y humana desde 1987. Se usa para Oncocercosis enfermedad devastadora que dejaba ciegas a millones de personas, sobre todo en África subsahariana, igualmente para filariasis linfática. En Colombia hay 2 aprobaciones INVIMA para uso humano. Alrededor de 2500 millones de personas han recibido a la fecha Ivermectina. Fue el primer “endectocida” o antiparasitario para uso externo del mundo. Un fármaco activo contra parásitos internos y externos, nematodos, artrópodos, insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Es sorprendentemente seguro para humanos, ya que actúa sobre canales presentes en la membrana celular, canales iónicos activados por glutamato, que juegan un papel esencial en virus, nematodos e insectos. En mamíferos, el fármaco no puede cruzar la barrera que separa a la sangre del cerebro. No daña hígado, riñones o cerebro, no se ha encontrado evidencia convincente de resistencia en Onchocercosis, en treinta años y millones de dosis.

Existen en Suramérica y Asia bastantes resultados clínicos que han mostrado su eficacia en el manejo del covid19 y su acción fue explicada luego de investigación en Australia en la Universidad de Monash, donde dijeron “que la Ivermectina se une y desestabiliza al receptor responsable de transmitir las proteínas virales al núcleo de la célula huésped. . . lo que lleva a una respuesta antiviral normal y más eficiente", En el organismo humano con la ayuda del medicamento la respuesta antiviral actúa mejor haciendo muchísimo más efectiva su acción lo que explica las dosis más bajas de Ivermectina que en laboratorio.

Presenta un efecto antiinflamatorio inhibiendo la producción de citoquinas inflamatorias mediada por lipopolisacáridos. Muy importante en covid fase 3.

No hay datos disponibles sobre el uso de Ivermectina en embarazadas o lactando o menores de 15 kilos. Tener precaución en insuficiencia Hepática grave.

Vale destacar que la OMS, OPS, FDA y Minsalud Colombia), se niegan a aprobar estos medicamentos a pesar de la mucha evidencia clínica según ellos porque no han cumplido los protocolos.

Dado lo limitado del espacio los nombres de los médicos autores de estas formulaciones, los respaldos clínicos y científicos, información farmacológica y otra información importante. Ver en la nube un archivo en este enlace a continuación.

