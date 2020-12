¿Quién debe ser el DT de Colombia?

Ante la salida de Carlos Queiroz como técnico de la Selección Colombia se abre un nuevo interrogante: ¿quién debe ser el nuevo DT?

En mi opinión, el nuevo DT de Colombia debe tener las siguientes características.

1. Ser seleccionador y no entrenador. Hay una diferencia muy grande entre un entrenador y un seleccionador. Un entrenador es, como su nombre lo indica, el que entrena durante la semana. El ejemplo clásico es el DT de un equipo en una liga nacional.

El seleccionador no tiene a los jugadores para entrenar. Su trabajo consiste en estudiar muy bien el panorama de jugadores en el mundo y para cada partido escoger a los mejores de acuerdo a su nivel y otros factores.

La Selección Colombia necesita un seleccionador, no un entrenador. La mayoría de jugadores colombianos reside en el extranjero y sólo vienen prestados unos días para cada fecha eliminatoria.

2. Debe conocer al jugador colombiano y el camerino colombiano.

Con “camerino colombiano” me refiero a dirigir a un grupo de colombianos, más no a unos pocos colombianos que juegan en un equipo extranjero. Ejemplo: Marcelo Gallardo. Puede que conozca a un par de jugadores colombianos que juegan en River Plate, más no conoce un camerino colombiano. Hay una enorme diferencia.

3. Debe conocer la eliminatoria suramericana.

Por la forma como está organizado el calendario, se necesita un cuerpo técnico experto en la preparación de estos partidos. Que sepa como preparar un equipo para jugar a la altura de la Paz y 3 días después jugar al nivel del mar. Todos coinciden en la importancia de este aspecto.

4. Debe estudiar a los rivales y saber preparar una estrategia específica para cada partido.

Suena un poco obvio este punto. Sin embargo, hace pocos días en el programa de ESPN Radio Colombia, el exjugador colombiano Luis Carlos Perea expresó que el fracaso rotundo del Mundial USA 94 se debió, entre otras razones, a que nunca estudiaron a los rivales. En aquel entonces el cuerpo técnico estaba conformado por Maturana & “Bolillo” Gómez.

El nuevo DT de Colombia debe ser un experto en preparar estrategias para enfrentar a cada rival, tal como lo hizo Pékerman en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

5. Debe practicar un fútbol ofensivo y acorde al ADN del futbolista colombiano.

Nuestros jugadores demostraron con Pékerman que se sienten cómodos con un estilo de juego ofensivo que les permita brillar y divertirse. Tenemos grandes jugadores que practican un fútbol vistoso (James, Cuadrado, Santos Borré, etc) como para no aprovechar y desperdiciar su talento practicando un fútbol defensivo.

6. Debe ser un DT que pueda “manejar” egos como los de James y compañía.

Este punto es de suma importancia. El famoso manejo de grupo. El nuevo DT debe ser alguien que esté a la misma altura de una figura de talla mundial como James (y compañía). Debe tener el respeto y admiración de los jugadores. En el Mundial de Francia 98 una de las razones del fracaso rotundo de Colombia fue que Faustino Asprilla “se le salió de las manos” al técnico, en ese entonces el señor “Bolillo” Gómez. El “tino” era, en ese momento, el único jugador colombiano que brillaba como figura de talla mundial. Hoy en día, la Selección Colombia tiene varios jugadores de ese nivel.

¡Los candidatos!

La Federación tiene varias posibilidades para escoger al nuevo DT. Voy a hacer un pequeño análisis, personalizado, en relación con los aspectos antes mencionados.

Ricardo Gareca: Es la persona ideal, reúne todas las condiciones que necesita nuestro director técnico, lastimosamente no está libre. En un futuro, cuando termine su ciclo en Perú, seguramente tendrá su oportunidad en Colombia.

Juan Carlos Osorio:

1. Es entrenador. Sin embargo, en México lo hizo muy bien como seleccionador. Al ser una persona tan estudiosa y meticulosa, el reto de ser seleccionador no le queda grande.

2. Conoce al jugador colombiano y el camerino colombiano.

3. No conoce la eliminatoria suramericana. Aunque sí conoce la eliminatoria de Centro América.

4. El estudio de rivales y la preparación de una estrategia específica es uno de sus fuertes.

5. Practica fútbol ofensivo.

6. En México ya tuvo la oportunidad de dirigir “grandes egos” y no lo hizo nada mal.

El gran problema de Osorio radica en su empecinamiento con las rotaciones y la línea de 3 en defensa. Los jugadores le han demostrado una y otra vez que no les gusta esta práctica. Yo lo daría la oportunidad como técnico con una condición en el contrato: la no utilización de rotaciones y la no utilización de la defensa de 3.

“Bolillo” Gómez:

1. Es entrenador puro y duro. Su fuerte siempre ha sido el entrenamiento. Él no es un seleccionador. En Panamá y en las selecciones que ha dirigido no tuvo el problema que sí tendría en Colombia: la inmensa mayoría de jugadores está en el extranjero. Aquí no podría entrenar.

2. Conoce al jugador colombiano y el camerino colombiano. Sin embargo, corre el riesgo que su estilo personal (la chabacanería, los asados y su mal carácter) ya no sean efectivos en el año 2020 con jugadores acostumbrados a técnicos de talla mundial.

3. Conoce muy bien la eliminatoria suramericana. Este punto es su fuerte, sin duda.

4. El estudio de los rivales -tan importante en el fútbol del 2020- no es su fuerte. Ya lo dijo Luis Carlos Perea: “el fracaso del Mundial USA 94 se produjo, en gran parte, por no haber estudiado a los rivales”.

5. El fútbol que le gusta al señor “Bolillo” Gómez es equilibrado. Sin embargo, en pleno 2020 practica el mismo fútbol que hace 30 años. El “agrande y el achique”, “la defensa en línea”, etc. Nunca evolucionó y se quedó estancado en un estilo de juego que tuvo relativo éxito en los años 90. No practica un fútbol moderno y critica las nuevas metodologías de entrenamiento y el nuevo léxico. Es un romántico que vive en el fútbol del pasado.

6. Yo no lo veo “dirigiendo” egos como el de James y compañía. En Francia 98 fue incapaz de “controlar” al “Tino” Asprilla. En pleno Mundial se peleó con el jugador, lo que provocó una crisis y la consecuente eliminación del Mundial.

Su gran problema es que no estudia rivales, no es un seleccionador (es un entrenador), tiene muy mal carácter y nunca se actualizó en cuanto a métodos de entrenamiento, métodos de estudiar rivales y otros.

Reinaldo Rueda:

1. Es un seleccionador, con vasta experiencia en Colombia, Honduras, Ecuador y Chile.

2. Conoce como nadie al jugador colombiano y el camerino colombiano.

3. Es un experto en la eliminatoria suramericana con Ecuador, Colombia y Chile.

4. Uno de sus principales fuertes es el estudio de los rivales y la preparación de estrategias particulares para cada partido.

5. Sus equipos practican un fútbol equilibrado. Cuando debe atacar sus equipos saben atacar, cuando se debe defender es experto en táctica defensiva.

6. En el pasado dirigió con éxito los “egos” de la Selección Colombia y actualmente lo ha hecho muy bien en Chile. Se caracteriza por ser un líder sereno y respetuoso. Su vasta experiencia le ayuda para “manejar” los grandes “egos” del fútbol, como los actuales de la selección chilena.

Su gran “pero” es que se encuentra actualmente vinculado a la Federación Chilena de Fútbol.

Jorge Luis Pinto:

1. Es un entrenador. Su fuerte es el entrenamiento. Sin embargo, al ser tan estudioso, preparado y meticuloso, el reto de ser seleccionador no le queda grande.

2. Conoce a la perfección al jugador colombiano y el camerino colombiano.

3. Conoce muy bien la eliminatoria suramericana.

4. Uno de sus principales fuertes es el estudio de los rivales y la preparación de estrategias particulares para cada partido.

5. Su fuerte es la táctica defensiva. Sin embargo, sus equipos han demostrado saber atacar y ejecutar tácticas ofensivas de manera perfecta.

6. Este aspecto es su punto débil. Su mal carácter y su disciplina tipo militar terminan por deteriorar los grupos donde ha dirigido. En el momento actual del equipo colombiano no traería un DT como Pinto, porque en lugar de dar tranquilidad y unión, su presencia y metodología crearía mucha tensión entre los jugadores.

Sus grandes defectos son: su mal carácter y la disciplina extrema que los jugadores no aceptan.

Los invito a opinar sobre el técnico que ustedes consideran sería el ideal para Colombia.

@panzavidela