¡Atención: Serpa llama a Camacho!

Termina el partido de Millos contra Alianza Petrolera y, tras una eliminación más de Millonarios, entra una llamada de Serpa a Camacho.

-¡Presidente, buenas noches!

+ Doctor Serpa, muy buenas noches.

– Otra eliminación Camacho, ¿qué vamos a decirle a los hinchas?

+ Pues nada, Doctor, como siempre.

– Pero, Camacho, desde mayo de 2014 que asumimos como dupla hemos participado en 12 torneos cortos y solamente hemos clasificado seis veces. ¡Eso es muy malo!

+ Tranquilo Doctor, recuerde que antes de nosotros estuvo la dupla García-López y ellos sí que casi acaban con el club. Lo nuestro ha sido bueno, en comparación.

– No sé Camacho, yo veo a los hinchas como disgustados en redes sociales y ahora se inventaron esa güevonada de ir al estadio dizque a hacerle calle de honor a los jugadores antes de cada partido, con pólvora y esas cosas. ¡Es un peligro! ¿Se imagina donde nos dañen a uno de esos muchachos?

+ A quién se refiere Doctor, ¿a Ayron?

– No sea pendejo Camacho, si Ayron cumple contrato ahorita en diciembre y él ya se va. Él es el que menos me importa. Me refiero a los pelaos. O es que no vio la mina de oro que tenemos.

+ Claro Doctor Serpa. Cómo no me iba a dar cuenta. Si gracias a ellos fue que casi clasificamos. Juanito Moreno, Emerson Rodríguez, Andrés Llinás, Stiven Vega. Supongo que los Doctores estarán contentos. ¿Se imagina la plata que pueden pedir por ellos?

– Obvio Camacho, pues es que por eso es que estamos tan contentos. O no se acuerda de Harold Santiago Mosquera. 54 partidos, un solo gol, y el negociazo que hicimos con los del Dallas, Texas.

+ Lástima por el pelao, Doctor, si lo hubieran vendido a Argentina o incluso a Europa le hubiera ido mucho mejor.

– No Camacho. Le hubiera ido mejor a él, pero a nosotros no. Para nosotros fue un negocio redondo. Y este tema es de plata Camacho, Ud. Ya lo debería tener claro.

+ Yo lo tengo claro Doctor. Si por eso es que yo también estoy tranquilo y contento. Es más, si el equipo hubiera clasificado a los 8, eso podría significar un riesgo de lesión para uno de los pelaos. En cambio, así las cosas, lo que deben es apresurarse a vender, Doctor.

– Pues en esas estamos Camacho, no se imagina cómo nos estamos moviendo a ver a quién se los vendemos. Mire ese pelao Emerson, es una mina de oro. Apenas si alcanzó a jugar 10 partidos y metió dos goles. A ese pelao hay que venderlo cuanto antes. Y lo mismo Juanito Moreno. Qué arquerazo, le cuento.

+ Claro Doctor, y ni hablar de Andrés Llinás. ¡Qué defensa central tenemos! Y pensar que al comienzo del año tanto tiempo perdimos con el negocio de Pedro Franco, recuerda Doctor.

– Claro Camacho, como no acordarme, perdimos tiempo pendejamente, sabiendo que no había plata para traerlo. Y todo por lo mal asesorados que estamos, Camacho. Si yo hubiera sabido de ese muchacho Llinás no pierdo tiempo en negociaciones para traer un central. Pero es que yo ni sabía, Camacho. La misma cosa fue con el tema del arquero. Se nos fue Faríñez en plena pandemia y nos volvimos locos. Perdimos tiempo y plata, porque ese tronco que trajimos no sirvió fue pa’ un c…..

+Tranquilo Doctor, no se me ponga así, lo importante es que los muchachos alcanzaron a debutar y ya con ese par de partidos jugados, les toca es moverse rápido a ustedes y venderlos.

– Claro Camacho, en esas estamos. Plata es lo que necesitamos. Ese no es el problema, a esos pelaos los vendemos pronto. Pero, me preocupa es qué le decimos a los hinchas, Camacho, y a los periodistas. Ud. sabe que hay más de uno ahí jodiendo y exigiendo resultados.

+ Tranquilo Doctor, hacemos lo de siempre. No decimos nada y por ahí en unas 2 semanas que empiecen a preguntar y a pedir noticias, les decimos que estamos trabajando arduamente para traer unos refuerzos a la altura de Millonarios y del profe Gamero. Eso déjemelo a mí Doctor, que yo ya sé cómo es la vuelta. Le pido eso sí que me traiga un jugadorcito por ahí antes de fin año para calmar las aguas. De los de siempre Doctor, no es necesario que gasten mucha plata, háblese con la gente de Alianza, del Cúcuta o de algún equipo de esos que siempre tienen algo para darnos. Y ya. Que Gamero se defienda con eso el otro año.

– Tiene razón Camacho, le agradezco mucho y no le quito más tiempo. Además, tengo varias llamadas pendientes a ver a quién le vendemos esos pelaos.

+ Buenas noches, Doctor.

Juan Pablo Soler / @panzavidela