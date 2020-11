¿Tragedia anunciada?

Luego de los lamentables estragos del huracán Iota, donde dejó destrucción a su paso y más tragedias en zonas deprimidas llenas de pobreza y atraso gracias a la corrupción y a la politiquería de los amigos del anterior gobierno, el anuncio desde las autoridades internacionales que monitorean estos fenómenos indicó que vendría una tormenta tropical. El gobierno nacional adoptó todos los protocolos para poder dar respuesta a lo que se tenía en principio pronosticado como tormenta, inclusive en su momento la primera dama junto con varios funcionarios hicieron presencia en San Andrés y Providencia con ayudas a los pobladores más vulnerables para hacerle frente a lo que era una tormenta tropical más.

Es totalmente reprochable y lamentable el cuestionamiento de algunos vociferadores de oficio, que de manera neurótica cuestionaban el supuesto papel pasivo del gobierno nacional, sin dar crédito al gran despliegue de ayudas que desde la Presidencia de la República se ordenaron para ayudar a quienes podrían ser afectados, pues en sus precarios cuestionamientos y argumentaciones hacen ver la supuesta ineficiencia del gobierno por no haber evacuado a todos los pobladores, como si existiera en principio la posibilidad de predecir un huracán que inicia como una tormenta mas y, en segundo lugar, como si en caso de huracán fuera posible evacuar los pobladores de una isla, ¡ni Noé logró tanto!

Las necesidades para sacar adelante a San Andrés y Providencia son altas pero los derroteros del gobierno también lo son: 1. Reconstrucción de la isla en infraestructura, pues es la primera vez que Colombia es víctima de un huracán tipo 5, huracanes comparables con Katrina, Andrew y Georges, que golpeó fuertemente en 1998 a República Dominicana dejando para entonces daños superiores al billón de dólares. ¿Imagínense ustedes que alguien hubiese cuestionado al gobierno de esa isla por no evacuar a todos sus pobladores? 2. La presencia del Estado con provisiones superiores a 15 toneladas para la isla y cerca de 200 efectivos de fuerza pública junto con personal médico. 3. Suministro de energía y conectividad para la isla.

En cuanto al suministro de gasolina, el gobierno nacional determinó enviar un buque cisterna con gasolina y diésel para abastecer a San Andrés y Providencia de combustibles; frente a la conectividad de comunicaciones, el presidente Duque, de manera articulada con la ministra Karen Abudinen, está estructurando una salida audaz y eficiente para mitigar la disrupción de comunicaciones de la isla. Justamente en este momento en la isla hay cientos de cuadrillas enviadas por el gobierno nacional removiendo escombros, habilitando los caminos que quedaron habilitados y removiendo los postes que quedaron en las avenidas; las perspectivas del gobierno están en la reconstrucción de la isla en el menor tiempo posible.

Llama la atención que todos los pronosticadores de huracanes, y reconstructores de islas nunca vieron el triste papel del anterior gobierno frente a lo realmente trágico, un proceso de paz ficto y tramposo, una jurisdicción diseñada para dar impunidad, un estado desfinanciado, un esquema de desarticulación de la institucionalidad por cuenta de imposición de preceptos que desconocen la justicia, la autoridad y con tristes validadores del caos y la anarquía, ahí sí no se ruborizan los pronosticadores y vociferadores, se robaron un país y no dijeron nada, se robaron la justicia y no dijeron nada, se robaron el referendo y callaron, y hasta ahora ven que el país quedó en manos del hampa: ¡majaderos!

Corolario: Hablando de majaderos, de esos que se emborrachan en procesos de paz fallidos y que ahora vienen a advertir que estamos en manos de los hampones, aparece un generalillo que promovió y valido la farsa de las Farc e intrigó para llamar a calificar servicios a 9 generales de entonces. Ahora presenta sus credenciales de asombro a la opinión, ¿así o mas bufón?

Por: Guillermo Rodríguez