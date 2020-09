Por amor duermo estos días con un suéter rojo

A Gabriela

Ay, Grabiela

Ay, y corre y ve y dile a mi Grabiela

ay que

que yo me voy pa’ Herrerías

no llores ni tengas pena

ay, que vuelvo mañana de día

que voy a fabricar canela.

Cantó Camarón de la Isla.

Bendito sea el año, el punto, el día,

la estación, el lugar, el mes, la hora

y el país, en el cual su encantadora

mirada encadenóse al alma mía.

Escribió Petrarca.

La dulce ansia

que me da el amor a menudo,

mujer, me hace decir

de vos muchos versos agradables.

Cantó el trovador Guillermo de Cabestany.

El amor que en mi mente, con gran deseo, razona sobre mi dama, me trae frecuentemente cosas que hacen desvariar a mi entendimiento.

Escribió Dante.

De este mundo débil, tan lleno de amargura

el amor sigue su camino y mantiene su engañosa alegría,

desde que nada es otra cosa que angustia

y cada nuevo día vale menos que ayer.

Cantó el trovador provenzal Bertran de Born.

La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura.

Razonó Don Quijote.

Ven, oh hechicero:

un alba que está con fogor

cuando viene pide amor.

Cantó un trovador del siglo XI.

Déjame surcar una vez más, por bajo guía;

déjame morir entre las olas, a la deriva;

deja que mi cuerpo de madera, se rompa con las olas bajo el sol;

déjame, déjame morir… a la deriva.

Cantó Alba Molina.

Si me quieres, quiéreme entera.

Escribió Dulce María Loynaz.

Love, love me do

You know I love you

Cantaron los Beatles.

y mi amado es para mí,

y yo soy para mi amado,

Escribió Santa Teresa.

And when she's walking

She's looking so fine

And when she's talking

She'll say that she's mine

Cantó Billy Joel.

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.

Escribió Neruda.

Como decirte

decirte que yo te amo

decirte cuanto te amo

pero no encuentro las palabras.

Cantó Génesis.

Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas,

ansiado por el plomo.

Escribió Miguel Hernández.

Solamente una vez amé en la vida.

Solamente una vez, y nada más.

Cantó Javier Solís.

Te quiero a las diez de la mañana, y a las once,

y a las doce del día.

Escribió Jaime Sabines.

Sin ti

El viento me estremece el corazón

Sin ti

La lluvia se desata alrededor

Sin ti

La noche es un martirio sin final

Sin ti, sin ti, por ti

Cantó Luis Miguel.

El amor nos cambia.

Escribió Amalia Moreno.

I’m still loving you, I need your love.

Cantaron los Scorpions.

Sólo tú eres. Tú, mi desventura

y mi ventura, inagotable y pura.

Escribió Borges.

El amor de mi vida has sido tú.

Cantó Camilo Sesto.

Si te quiero es porque sos

mi amor mi cómplice y todo.

Escribió Benedetti.

Seré la gata bajo la lluvia

Y maullaré por ti.

Cantó Rocío Durcal.

Alcanza con que estés

en el mundo

con que sepas que estoy

en el mundo.

Escribió Idea Vilariño.

Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor

Ese clavel de tu piel y de tu amor.

Cantó Nino Bravo.

Pero te amo.

Escribió Darío Jaramillo Agudelo.

No quiero soñar mil veces las mismas cosas

Ni contemplarlas sabiamente

Quiero que me trates suavemente.

Cantó Soda Stereo.

he tratado de escribir un poema de amor

pero los poemas nunca dicen lo que uno quiere decir.

Escribió Frank Báez.

Esa madera necesita un corazón

Que la humedezca

Compuso Cerati.

Y es que yo soy de lejos inflamado

de vuestra ardiente vista y encendido

tanto, que en vida me sostengo apenas.

Escribió Garcilaso de la Vega.

Love is a losing game.

Cantó Amy Winehouse.

porque me has enseñado a respirar.

Escribió Piedad Bonnett.

Miguel Ángel Manrique / @miguelmanrique