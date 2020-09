Para entender la reactivación económica

Después de 165 días, se abre la puerta del Arca. No se envió ningún ave para verificar si ya hay tierra seca; más bien ignorando todos los signos de los tiempos, se permite a todos esos animales salir a repoblar el país.

Por más de 5 meses hubo reinvenciones. Y reinvenciones sobre las reinvenciones.

Los sobrevivientes, al parecer demasiados, deben participar ahora de la siguiente fase del proceso: la reactivación económica. Es un hecho: todos necesitamos dinero para el próximo día sin I.V.A. Después de dos semanas pajareando, se depura la pregunta: ¿qué es exactamente la reactivación económica?

Echando mano de la Economía, hay que responder taxativamente: – “Depende.” ¿De qué depende? – “De la Economía”. Un trabalenguas que pasa por algunos conceptos, que en realidad son lugares comunes.

En el colegio, se lee cada párrafo del manual, que se supone extraordinariamente claro; se destacan fragmentos de la definición y, en lo posible, cada fragmento se ilustra con un ejemplo, para apoyarlo o para contradecirlo.

Primera explicación:

La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. También estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos.

Administrar:

Es un término de significado ambiguo y oportunista, en el que cada persona pondera su propia postura, en lo que al manejo de recursos hace referencia: los que se endeudan elogian el crédito, los amarrados ponderan el ahorro, los despilfarradores valoran la circulación de la moneda, los más vagos, salen por la prudencia.

En todo caso, no es la improvisación de un presidente dubitativo, al mando de un séquito de ministros cepilleros en un programa de televisión burletero y arribista, que, como muchas de las producciones nacionales, es copia de otro programa, en otro país, con otros protagonistas.

Los recursos disponibles:

Se ha pensado que todos los recursos están disponibles. Falso. Los recursos, sean estos naturales, humanos, tecnológicos o de otra índole, están disponibles para quienes pueden pagar por ellos. Sin recursos, no hay recursos.

Satisfacer las necesidades humanas:

¿En qué orden deben satisfacerse las necesidades humanas? ¿Cuándo están satisfechas las necesidades? Esta es otra idea que, al generalizarse, se difumina, quedando una gran paradoja en un país como Colombia. Unos nunca comen completo, nunca están alimentados, ni satisfechos, porque no tienen lo suficiente para subsistir; ni pan, ni agua, ni techo. Si se tratara de política, la responsabilidad es de la estructura, pero, como es economía, son vagos, son flojos, no se esfuerzan lo suficiente.

Es inmoral ser pobre, pero no lo es acaparar, robar, acumular a cualquier costo.

Comportamiento y acciones de los seres humanos:

¿Los propios? ¿Los inducidos? ¿Los individuales? ¿Los colectivos? ¿Los autónomos? ¿Los del rebaño?

Segunda explicación:

Dado que los recursos del planeta son escasos y desgraciadamente, no todos podemos disponer de todo, nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta. La ciencia económica envuelve la toma de decisiones de los individuos, las organizaciones y los Estados para asignar esos recursos escasos.

Recursos escasos:

Uno de los ideales de la Modernidad, era “someter la naturaleza, para ponerla al servicio del ser humano.” Ya se hizo. La naturaleza ya está completamente doblegada. Curiosamente, se ve como una amenaza para todos.

No todos podemos disponer de todo:

O se es dueño de los medios de producción o se es proletario. Se es el dueño de la fábrica o se es el obrero. Se es titiritero o se es títere.

Se es la súper Ministra economista que ordena arbitrariamente o se es el docente que va a ir a exponerse, junto a otros docentes, en colegios sin estudiantes.

Se entiende que las fábricas del primer mundo, que se instalan en los países periféricos, generan empleo. Pues bien, la producción de esas fábricas, en un solo día, paga la respectiva nómina mensual. Eso deja dos reflexiones: El dinero producido va fuera del país en el que se encuentra la fábrica. El único dinero que queda es el de los salarios de hambre que paga.

Conseguir lo que nos falta:

Esa división sustancial entre los seres humanos, genera diferenciaciones muy importantes a la hora de decidir por qué medios se resuelve cada necesidad. Aunque todos los organismos humanos funcionan de manera similar, no todas las personas se encuentran en condiciones similares. ¿Qué la hace falta a aquellos que tienen todo? ¿Cómo conseguir lo mínimo para subsistir cuando no se tiene nada?

Toma de decisiones de individuos:

¿Cómo deciden los individuos pobres? Mejor, ¿cómo deciden los que no tienen elección? A través de la publicidad y el mercado. Una vez satisfecho lo básico, el consumo sigue estimulando sus deseos, permanentemente.

Toma de decisiones de organizaciones:

Las que se reinventan y empiezan a fabricar tapabocas; para descubrir que las droguerías distribuyen tapabocas importados, que son más baratos y son certificados por el Invima, aunque, obviamente, no cumplen con los requisitos, con los que torturan a las empresas nacionales.

Toma de decisiones de Estados:

El Estado colombiano tiene tres problemas para tomar decisiones: los organismos multilaterales, el cacique político que lo hizo elegir y la clase dirigente que lo patrocina. ¡Vida dura!

Tercera explicación:

La economía se centra en el comportamiento de los individuos, su interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. Por ejemplo, el efecto que producen en los precios, la producción, la riqueza o el consumo, entre otros. Los humanos somos impredecibles.

Interacción ante determinados sucesos:

Para sobrevivir, los colombianos deben estar aislados; pero, para sobrevivir, hay que reactivar la economía. Los medios informativos realmente se esfuerzan por demostrar la necesidad de esta última para el país. ¿Qué significa eso para una masa de pobres sin empleo, que viven del rebusque y del asistencialismo? Se nos olvida que una gran cantidad de colombianos, hace mucho tiempo, por generaciones, han vivido sin ganarse un peso.

Efectos en el entorno:

El nuevo elemento en la ecuación es el sistema educación. Durante seis meses, jardines, colegios y universidades han permanecido en sus casas, estableciendo mecanismos de comunicación entre docentes y estudiantes; las dificultades han sido enormes, pero se ha entendido como un período de transición, mientras se controla el virus.

De un momento a otro, como parte de la estrategia mesiánica en pro de la economía de los ricos, deciden enviar a estudiantes y profesores a los establecimientos estudiantiles; lugares en los que no se puede controlar el contacto entre las personas; así la cantidad de pseudo-expertos que puedan reclutar mientan conforme a sus contratos.

Lamentablemente, esta estúpida decisión va a matar estudiantes. Queda especular sobre los niños que van a morir, recordando el relato del Éxodo, en el que el cautiverio de Israel termina, únicamente, cuando el hijo del Faraón muere. Toca esperar.

¿Impredecibles?

Falso. En general, los seres humanos aprenden a pensar al interior de un grupo social; es decir, que hay ciertas formas de razonamiento que resultan comprensibles, mientras otras no. Uno sabe cómo juegan en su liga. Los pobres piensan como pobres, los poderosos piensan en función de la conservación de sus privilegios.

Por eso, hay personas que entienden cosas como agro ingreso seguro como la justa forma de estimular empresarios del campo, mientras otros lo ven como un delito y, en el fondo, no pasa nada, porque se trata de simples puntos de vista; de desacuerdos semánticos.

Cuarta explicación:

El objetivo último de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Hay que tener en cuenta que los recursos disponibles son limitados (existe escasez), pero las necesidades humanas son ilimitadas. Cuando una persona decide asignar un recurso a un uso concreto, está descartando su uso para otro fin. A esto se le conoce como coste de oportunidad.

Mejorar las condiciones de vida de las personas:

Es un eufemismo, pues se invalida en la tensión, que se traduce en problemas reales en la vida de las personas, entre estado liberal y estado de bienestar.

Mejorar las condiciones de vida de las sociedades:

A nadie le importa que esto pase. La pobreza no es un problema que deba erradicarse. La preocupación es por el bienestar de los grandes capitales.

Existe escasez:

Esto significa varias cosas: para los pobres no hay nada. Para los ricos es buscar más tela de dónde cortar: pensiones, salud, educación…

Las necesidades humanas son ilimitadas:

Eso nos hacen creer. El día que no queremos nada, estamos vacíos. No nos llenan las personas, ni lo que hacemos, sino lo que no tenemos.

Asignar un recurso a un uso concreto, descarta su uso para otro fin:

Cuando se destinan 370’000.000 de dólares, para prestarlos a Avianca, con el fin de reactivarla después del aislamiento; se deja de ayudar a otros sectores económicos.

El subsidio a la educación, para los colegios y universidades que han seguido atendiendo estudiantes, en medio del aislamiento, pudo alcanzar para cubrir más personas.

Quinta explicación:

La ciencia económica se encarga del estudio de todas las fases relacionadas con el proceso de producción de bienes y servicios, desde la extracción de materias primas hasta su uso por el consumidor final, determinando la manera en que se asignan los recursos limitados.

Todas las fases relacionadas con la producción de bienes y servicios:

El aislamiento debería dejar claro que el país se ha dedicado al extractivismo y al comercio. En Colombia no hay fábricas relevantes. Todo terreno importante se destina al latifundio o a la construcción de un centro comercial.

Primera distinción:

Macroeconomía: Estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado.

Que estudie las variables económicas agregadas, sólo significa que ignora la vida cotidiana.

Microeconomía: Estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos. La irremediable pobreza de los pobres.

Conclusión:

Una reactivación económica atolondrada, termina cuando sucedan tres cosas:

Se agrava el avance del desempleo y la pobreza.

Sube la cifra de contagios y muertes.

Por: Julio Andrés Arévalo / Docente