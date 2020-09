Es probable que cuando ustedes lean este título sepan a quién nos estamos refiriendo, porque grandes en el ciclismo hay muchos, pero como el tema de moda es el Tour de Francia, se trata de la recaída, y podríamos llamar mala suerte, que ha tenido Thibaut Pinot en esta edición 2020 del Tour. Y es que cuando comenzó el Tour, éramos varios los espectadores que teníamos los ojos puestos en este corredor, pues era un trazado que se adaptaba totalmente a las condiciones de escalador en las que él se destaca. Además, Pinot parecía ser la esperanza francesa para ganar el Tour después de tantos años en que otros países les arrebataran el título y por eso era más que normal que se hiciera un trazado que se adaptara a sus características.

Sin embargo, Pinot desafortunadamente sufrió un accidente en la primera etapa, casi en la meta, lo que no le afectó con segundos en la general pero sí con consecuencias físicas. Y es que la mala suerte parece ser el pan de cada día de Pinot los últimos años, para eso le recomendamos hacerse un bañito de ruda, porque desde el 2015 no ha podido terminar ningún Tour de los que ha corrido por diferentes motivos. Igualmente, como lo dice nuestro título, Pinot no deja de ser un grande y es que cualquier ciclista que haya ganado un monumento ciclístico ya pasa a la historia. Para eso creemos que es necesario nombrar algunas de sus hazañas ciclísticas. Pinot fue tercero en el año 2014 del Tour y el mejor joven de esa edición, en la edición del 2015 ganó la etapa reina en el Alphe D’huez y en el año 2018 ganó el Giro de la Lombardía.

Y es que precisamente por estas hazañas que ha tenido Pinot es que decimos que estamos ante el desfallecimiento de un grande. En días pasados, más precisamente la etapa 8 del Tour de Francia, vimos cómo Pinot se descolgaba en las primeras rampas del puerto de primera categoría que había en esa etapa. Perdió bastante tiempo y quedó sin ninguna posibilidad de poder disputar el podio y también bastante lejos de un top 10. Luego de acabar la etapa Pinot, en sus declaraciones, dijo que pedía disculpas a su familia y seguidores y que entendía que ellos no estaban acostumbrados a ver tantas decepciones y que era momento de pensar si se retiraba del ciclismo. Ante esto, también es de resaltar que Pinot es un corredor joven, tiene 30 años, y que puede que no esté pasando por su mejor momento estos últimos años, pero no sabemos si tanto como para tomar la decisión radical de retirarse.