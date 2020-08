Condenados a más de 100 años de delfines

“En 1945, el padre de Álvaro consiguió la renuncia del presidente de la República, que era el padre de Alfonso. En 1953, el padre de Alfonso y el padre de María Eugenia lograron derrocar de la presidencia al padre de Álvaro. En 1957, el padre de Álvaro y el padre de Alfonso se unieron para derribar al padre de María Eugenia. Ahora, Alfonso, María Eugenia y Álvaro se disputan la próxima presidencia de Colombia”. Este era el encabezado de una nota de 1974 en la revista Alternativa (creada entre otros por Enrique, el sobrino del presidente Eduardo Santos y hermano del luego presidente Juan Manuel).

Y así ha sido en buena parte la historia republicana del país, especialmente de los siglos XX y XXI dominadas por el delfinazgo*, esto es aquellos hijos, nietos y demás parientes de los diversos jefes políticos: los Santos, López, Turbay, Gómez, Rojas, Ospina, Pastrana, Lleras. Y en las recientes décadas se han sumado los Barco, Samper y los Gaviria; los Betancur no tuvieron o no hallaron o no pudieron. Y ahora una facción del uribismo se emociona con la posibilidad de que el hijo mayor de su caudillo, Tomás Uribe Moreno (un delfín no tan “sardino” pues ya tiene 39 años) sea el sucesor designado para remplazarlo.

Otros, sin ser presidentes, también han creado ciertas dinastías nacionales o regionales que convierten al país en un verdadero acuario por el que nadan, en las mieles del poder, centenares de delfines. Hace 7 años hice una lista parcial para Caracol Radio; ahora la actualizo y amplío:

Iván Duque Márquez, hijo del exministro y excongresista Iván Duque Escobar.

Juan Manuel Santos, sobrino-nieto del presidente Eduardo Santos. Francisco Santos, sobrino-nieto del presidente Eduardo Santos y primo de Juan Manuel; Gabriel, hijo de Pacho, representante a la Cámara del Centro Democrático.

Andrés Pastrana, presidente de la República hijo del también presidente Misael y nieto del diplomático, ministro y congresista Carlos Arango. El hijo de Andrés, Santiago Pastrana Puyana, ha hecho algunos intentos políticos.

Carolina Barco Isackson, fue canciller; hija del presidente Virgilio.

Horacio José Serpa, senador; hijo del ex ministro y ex candidato presidencial Horacio Serpa

Simón Gaviria Muñoz, exministro y excongresista; hijo del ex presidente César Gaviria y de Ana Milena Muñoz, embajadora en Egipto.

Luis Mariano Ospina Pérez, presidente 1946 – 1950, sobrino de Pedro Nel Ospina, presidente 1922 – 1926 y nieto de Mariano Ospina Rodríguez, presidente 1858 – 1863 y fundador del Partido Conservador. Su hijo Mariano Ospina Hernández fue senador; su nuera Olga Duque fue ministra, gobernadora y senadora.

Miguel Uribe Turbay, candidato a la Alcaldía de Bogotá 2018, funcionario de Peñalosa; hijo de la fallecida Diana Turbay y nieto del expresidente Julio Cesar Turbay. Su hermana Carolina Hoyos Turbay fue viceministra TIC. Julio César Turbay Quintero, fue Contralor y congresista; hijo del presidente.

GALÁN. Juan Manuel Galán, exsenador; hijo del inmolado Luis Carlos Galán; su hermano Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía 2018, concejal.

Germán Vargas Lleras, nieto del presidente Carlos Lleras Restrepo; Carlos Lleras de la Fuente, hijo del presidente y tío de Germán.

Rodrigo Lara Restrepo, hijo del ministro asesinado Rodrigo Lara Bonilla. Rodrigo Lara Sánchez, hijo (no reconocido en vida) del asesinado ministro Lara Bonilla

GÓMEZ. Miguel Gómez Martínez, hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado, sobrino del asesinado líder Álvaro Gómez Hurtado y nieto del presidente Laureano Gómez.

Miguel Samper Strouss, funcionario del gobierno Santos; hijo del expresidente Ernesto Samper Pizano.

Arturo Char, presidente del Senado; hijo del exsenador Fuad Char, hermano del exalcalde Alejandro Char.

NUESTRA DUQUESA DE ALBA. Paloma Valencia Laserna, hija del exsenador Ignacio Valencia, nieta del presidente Guillermo León Valencia; nieta del fundador de la U de los Andes Mario Laserna, sobrina del senador Juan Mario Laserna, prima del exministro y jefe del Partido de la U, Aurelio Iragorri Valencia. Paloma viene siendo como nuestra Duquesa de Alba (María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva), aquella que ostentaba 47 títulos nobiliarios en España y Europa. Curiosamente, una hermana de Paloma se llama Cayetana, casada con Juan Carlos Pastrana, hermano e hijo de presidentes.

Iván Cepeda, senador; hijo del asesinado senador Manuel Cepeda

Eduardo Andrés Garzón, fue viceministro del Interior; retoño del exalcalde, exministro y excandidato presidencial Luis Eduardo Garzón

María Clara Name, concejal de Bogotá; hija del senador Iván Name y prima de los ex congresistas José Name Terán y José David Name.

Ángela Garzón, fue concejal de Bogotá; hija del ex vicepresidente y exministro Angelino Garzón.

Jorge Andrés Gechem, diputado del Huila y Carlos Eduardo Géchem, funcionario del gobierno Santos; hijos de Jorge Eduardo Géchem.

Álvaro Hernán Prada, congresista del Huila; hijastro del senador Jorge Eduardo Gechem. Su mamá Lucy Artunduaga fue candidata a la Alcaldía de Gigante, Huila.

María Fernanda Cabal, esposa del presidente de Fedegán y actor político José Félix Lafaurie.

María del Rosario Guerra, senadora, exministra de Comunicaciones, hermana del exsenador Antonio Guerra de la Espriella.

Ana Mercedes Gómez, exsenadora, hermana del exsenador Juan Gómez Martínez.

Fernando Nicolás Araújo, senador; hijo del exministro y expresidente del Partido Conservador Fernando Araújo.

Alfredo Ramos Maya, candidato derrotado en Medellín, hijo del exsenador y exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.

Tania Vega de Plazas, exsenadora, esposa del coronel del Ejército (r) Alfonso Plazas Vega.

Juan Luis Castro Córdoba, senador; hijo de la exsenadora Piedad Córdoba

Mauricio Ospina, fue senador, y Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali; hijos del desaparecido líder del M-19 Iván Ospina.

Nicolás Petro, diputado de Atlántico; hijo del senador Gustavo Petro.

Samuel e Iván Moreno Rojas, hijos de la excandidata presidencial María Eugenia Rojas y nietos del dictador Gustavo Rojas Pinilla.

Y en otras regiones: los Holguín del Valle, los Guerra de Sucre y de Antioquia, los Garavito de Risaralda, los Yepes de Caldas, los Gnecco, los Curi de Bolívar, los Lozada y Andrade del Huila, los Escrucería de Nariño, los Turbay de Caquetá (masacrados por las Farc)… Y faltan datos de otros municipios.

Melquisedec Torres

Periodista / Abogado

@Melquisedec70

——————————————————————————————————-

*Delfín viene del título nobiliario francés empleado desde 1349 hasta 1830 reservado a los príncipes herederos que fuesen descendientes directos del monarca reinante.

**La carrera ciclística Dauphiné (Delfinado) se corre justamente en la antigua provincia que era llamada así porque era la que se le concedía a ese heredero. Es equivalente al título de Príncipe de Asturias de España.