Diálogo con una estrella después de una estrellada

Para nadie es un secreto que Margarita Rosa de Francisco es una mujer profundamente camaleónica y ha demostrado su brillantez es en muchos aspectos. Hoy en día, además de la Diva que ha sido, es referente de opinión, escritora y filósofa en formación.

Yo la seguía con admiración, pero también con recelo: una magnífica diva que con el paso del tiempo decidió tejer y destejer su historia a partir de lo que era y de lo que tenía y podía, algo bastante inteligente y sagaz pero, por otro lado, un privilegio que el 90% de las colombianas no tuvimos: no todas podemos reinventarnos continuamente y sólo un pequeño porcentaje de nosotras conseguirá las metas que se ha trazado en la vida por asuntos de clase y, sobre todo, por falta de equidad y justicia social. Eso es una realidad.

Hace años estaba con ganas de entrevistarla, pero sabía que ella no daba entrevistas: es la reputación que tiene y ella me la confirmó cuando conversé con ella.

No moví muchos esfuerzos para contactarla, aún teniendo cómo hacerlo, porque siempre me entregaba a otros temas que me llamaban mucho más la atención. Solo hasta cuando escribió sobre prostitución hice la tarea de reportera y toqué sus puertas con respeto. Amablemente me dijo que lo pensaría. Luego sostuvo un diálogo increíble con la reconocida feminista Vanesa Rosales, también escritora, y volví a abordarla porque estaba interesada en que conociera lo que yo pensaba y en compartirle esa experiencia a quienes verían el programa.

Por varios días dialogamos a través de WhatsApp: si cuento todo el tiempo invertido en la antesala al encuentro virtual, puedo decir que hicimos un trabajo de tres horas dividido en varios días. Sin poses le dije quién era yo hoy, le hablé de todo mi trasegar porque necesitaba que ella supiera desde dónde me paraba y cuál era mi interés real en hablar con ella. Acto seguido tuvimos el primer diálogo grabado, de un poco más de una hora, en el cual hablamos de muchas cosas.

Finalmente decidí hacer un programa de dos partes: la primera, una introducción, pues yo necesitaba que ella y quienes nos escucharan supieran perfectamente desde dónde iba a ser cuestionada. A los periodistas nos quieren prohibir hablar íntimamente con las fuentes y tomar posición, pero yo no soy sólo periodista, yo soy activista y no tengo la menor intención de disociarme para darle gusto a todas las personas que ven lo que hago. No tengo problema en decir que hago periodismo para un activismo concreto que son los derechos humanos con énfasis en mujeres y niñas, y que eso exige abarcar muchos temas más. Margarita estuvo de acuerdo, es más, para ella fue una experiencia diferente este diálogo.

Mi objetivo era mostrarles a ustedes que detrás de esa estrella con tanto éxito, que viene haciéndole eco a temas feministas, había una mujer de carne y hueso, una más común y corriente de lo que podríamos imaginar nosotras las “nadie”.

Este diálogo fluyó por “un estrellón” conceptual en materia de prostitución y feminismo, y al final yo crecí como persona y crecí en mis objetivos. Discutir entre mujeres de igual igual, si hay que discutir, reflexionar y filosofar, son cosas muy valiosas y por eso quedé muy feliz con el resultado. Y aunque la avalancha de comentarios llenos de clasismo, entre otras malas cosas, me afectaron un poco, me siento contenta de seguir invitando a ver el programa a todas las personas, piensen lo que piensen, siempre que estén dispuestas a entender que yo no hago farándula .

Margarita Rosa de Francisco habló con Mar Candela Castilla de su papel como mujer y líder de opinión en la sociedad colombiana Posted by Publimetro Colombia on Tuesday, July 28, 2020

Aunque respeto profundamente el periodismo de farándula porque piensa que le hace mucho bien a este país distrayéndolo de tanto tema deprimente, yo estoy apostando a diálogos entre personas semejantes, famosas o no, diálogos intensos y extensos, enfocados en la construcción y el desarrollo social desde diferentes perspectivas.

En Margarita Rosa de Francisco encontré a una mujer sabia en búsquedas profundas, con un interés enorme en no alimentar el ego, una persona dispuesta a alentar, desde su voz, a todas las personas, a reflexionar sobre diferentes temas. Una mujer que desde su vida nos enseña lo que es ser una mujer que muta continuamente y sin miedo.

Por mi parte, me quedo con los correos y llamadas de colegas que admiro y respeto, que me invitaron a seguir apostando a mi propio estilo y a seguir equivocándome para seguir aprendiendo y seguir haciendo un periodismo para el desarrollo social y humano. Por supuesto, todo lo que haga lo haré con ética feminista y con los matices que me da el ser la activista que soy.

Y, finalmente, quedo muy agradecida con el tiempo que le entregó Margarita a este ejercicio porque fueron realmente horas de trabajo. Y claro, quedo también muy agradecida con todas las personas que vieron el ejercicio, incluso con aquellas que decidieron insultarme y burlarse de mí, porque ellas también me hacen más fuerte y segura en mi búsqueda de una verdadera comunicación para las resistencias sociales.

Mar Candela