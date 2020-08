Se reanuda el calendario ciclístico Word Tour, postpandemia

Todos los fanáticos del ciclismo estamos de fiesta, muchos de nosotros no sabemos cómo manejar nuestro tiempo entre el trabajo y las carreras de ciclismo. Y es que la temporada ciclística, luego del coronavirus, se reanudó a finales de julio con la vuelta a Burgos y posteriormente con la primera carrera Word Tour, la Strade Bianche. Como era habitual estábamos acostumbrados a que solo en las grandes vueltas viéramos ciclismo entre semana, pero con este nuevo calendario y los pocos meses que quedan para que se acabe el año, estamos viendo cómo las grandes clásicas, que antes se corrían los fines de semana, se están corriendo entre semana. Asimismo, también se están corriendo dos carreras el mismo día o hasta tres como ocurrió el 1 de agosto con el final de la vuelta a Burgos y la Strade Bianche femenina y masculina. Esto también significa que tenemos que pedirle prestado el celular hasta a nuestros papás porque en cada una de las pantallas vemos una carrera distinta.

Esto, más que un desafío, es lo mejor que nos ha pasado a los fanáticos del ciclismo. Nos volvió el alma al cuerpo, como se diría coloquialmente. Estas carreras, además, han demostrado cuáles son los corredores que llegan en buena forma luego de la cuarentena y a los que los afectó más de lo que se imaginaban. En el caso de Colombia, hasta el momento, 5 de agosto, hemos podido ver la forma en que llegaron corredores como Egan Bernal, Fernando Gaviria, Sebastián Molano y Esteban Chaves.

Por parte de Bernal, lo vimos en muy buena forma en la Rute de Occitane, en la que quedó campeón de la general y ganó la etapa reina con una gran solidez. Los sprinters colombianos, Molano y Gaviria hicieron su debut en la vuelta a Burgos, en la que Molano debió retirarse por haber tenido contacto cercano días anteriores con una persona que dio positivo para Covid-19. Gaviria, por su parte, ganó una de las etapas con llegada en sprint con gran solidez, lo que nos daba una esperanza para todos los colombianos en la buena forma en que llegaba. Sin embargo, en la Milano- Torino, Gaviria no quedó bien ubicado en el embalaje y perdió la oportunidad de disputar la carrera. Molano, no ha contado con mucha suerte. Luego del retiro en Burgos, corrió el circuito de Getxo en el que, por una caída, no pudo hacer una mejor presentación y lo mismo en la primera etapa de la vuelta a Polonia. Chaves demostró estar bien en la montaña en la Vuelta a Burgos y con buena preparación para su máximo desafío que es el Tour de Francia.

Las mujeres colombianas, también ya tuvieron la oportunidad de correr y pudimos ver que Diana Peñuela llega en buena forma para la temporada que está empezando. Asimismo, Paula Patiño hizo un muy buen trabajo de gregaria con su equipo Movistar y también muestra estar bien para esta temporada. Finalmente, queremos rescatar las ganas con que llegan todos los corredores del Word Tour esta temporada 2020 postpandemia, pero también hacemos un llamado a la mesura y al cuidado. Acciones como las que se vieron en la primera etapa de la vuelta a Polonia por parte de Dylan Groenewegen contra Fabio Jakobsen, corredor del Deceuninck, demuestran las ganas que tienen todos los corredores por ganar. Sin embargo, la forma no es atentando contra la integridad de los demás corredores y poniendo en peligro casi que a todo el pelotón. Con esto, queremos resaltar que no todo vale una victoria y que un triunfo nunca debe estar por encima de la integridad de sus compañeros. Por esto, esperamos ver grandes espectáculos esta temporada pero también con cuidado y juego limpio de cada uno de los ciclistas.

Por: Gabriela Mancera / @acerocaballito