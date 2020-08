Ejercicio y tapabocas

View this post on Instagram

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📌 La depresion genera una disminución del 5% en el tamaño del hipocampo cuando se diagnostica en menores de 21 años. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📌 Los cambios positivos en el tamañano de algunas regiones del cerebro se ven después de 6 semanas de ejercicio regular cardiovascular. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👌 Caminar 30 minutos a una intensidad moderada es suficiente para obtener cambios. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧐 Los cambios pueden regresar, si dejas de hacer ejercicio después de 6 semanas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📑 Gujral, s,. (2017). Exercise effects on depression: possible neural mechanisms. General hospital psychiatry, 49, 2-10. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉 SÍGUEME YA 👈 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #medicina #medicinadeldeporte #depresiones Música: Dome Músico: Jef