Los perdedores de siempre

Son los que terminan siendo sparrings de todos en las últimas jornadas de liga. Su historia no está como para avanzar y extender hilos dramáticos para saber si son capaces o no de superar el terrible predicamento que les dio la vida por cuenta de una mala campaña. Ellos, víctimas de lo que significa un torneo bien organizado, como la gente, sabían de antemano que el que quedara de último tenía que despedirse -no como en estos lados del mundo donde promedios y otras argucias van en desmedro del mérito deportivo-. Lo que no era tan sencillo suponer era que serían los últimos con gran anticipo. Que así como por ejemplo, en Inglaterra el Liverpool no tuviera rival, ellos también serían indestronables, pero en el sótano de la tabla de posiciones.

El Spal, por ejemplo, dijo adiós a falta de cuatro jornadas para culminar el calendario de la Serie A. Modesto club con una buena campaña a mediados de los años cincuenta -fue quinto- había hecho apenas 19 puntos en el torneo y aunque terminó despidiéndose con 20 unidades -de los saldos más pobres de los descendidos en las cuatro ligas de prestigio en Europa-, jamás pudo hacer pie en el torneo. El último triunfo de este club de Ferrara, fue el 20 de marzo ante el Parma. Y es que hacer un gol con el Spal hace recordar la famosa frase del delantero Gustavo Dezotti cuando partió al fútbol italiano para defender los intereses del modestísimo Cremonese: “si tenemos un córner a favor lo celebramos como si hubiéramos hecho un gol”. 26 goles en 38 jornadas lo hicieron ser el equipo más escuálido en ofensiva de una liga que, contrario a lo que siempre pasa, tuvo derroche goleador por todos lados (tanto que Ciro Immobile terminó marcando 35 anotaciones).

El pobre Spal no fue el único al que le tocó vivir el trance de manera temprana. Al Norwich City le pasó algo similar: ascendieron en abril del 2019 y los abrazos de la plantilla en medio de aquella victoria frente al Blackburn Rovers que los instaló en la Premier fue apenas una pequeñísima caricia frente a los golpes recibidos en Carrow Road y sus alrededores a lo largo de una campaña olvidable. Como al Spal, el asunto de anotar en puerta rival resultó ser su tarea más difícil de lograr: hizo 26 anotaciones de las cuales 11 de ellas fueron marcadas por un solo futbolista: Teemu Pukki, goleador del club y que más allá de su esfuerzo, no pudo cambiar un destino tan feroz. Con la derrota que le infligió West Ham 4-0 en la fecha 35 el Norwich se llevó el poco honroso premio de ser el club que más veces ha descendido en el formato de Premier: cinco veces les tocó regresar a categorías menores. Con la nefasta campaña 19/20 superaron a Crystal Palace, Sunderland, Middlesbrough y West Bronwich Albion. 21 unidades en total acumuló.

Paderborn (20 puntos y el equipo con menos victorias -4- a lo largo del torneo) y Espanyol -25 puntos y que no visitaba esos lugares recónditos de la relegación desde hacía 26 años- completaron el poker de los tristes en las grandes ligas de Europa.

Por Nicolás Samper C